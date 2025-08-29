Mai multe familii aflate în Tenerife au aflat că nu mai au cazare

În acest context, unele agenții de turism revânzătoare susțin că au fost nevoite să plătească din fonduri proprii cazările la hoteluri, care ar fi trebuit să fie plătite de Cocktail Holidays. Mai multe familii aflate în Tenerife, Spania, au aflat vestea că de vineri, 29 august, nu mai au cazare. Mai precis, tour-operatorul de la care au luat pachetele de vacanță nu a achitat. 

În situația aceasta, hotelul la care s-au cazat le-a pus în vedere părăsirea locuinței, fiindcă plata nu a fost făcută. Oamenii au plecat în concediu având un pachet de vacanță vândut de Cocktail Holidays, de la care au achiziționat și vândut și alte agenții de turism. 

Această agenție de turism s-a înființat în 1993. Conform site-ului companiei, Cocktail Holidays colaborează cu peste 1.700 de parteneri de revânzare din întreaga ţară.

Destinațiile de vacanță sunt promovate în continuare

Cocktail Holidays promovează în continuare destinațiile de vacanță pe care le vinde, pe pagina proprie de Facebook a companiei, de exemplu, circuite în Japonia pentru primăvara 2026, ori vacanțe în Maroc, Sicilia. 

O persoană a scris la una dintre aceste postări faptul că touroperatorul a păgubit 50 de persoane doar în Tenerife. 

„NICI O STEA !!! ZERO !!!! Aceasta firma ACUM 28.08.2025 a dat TEAPA unui nr de 50 de persoane sositi in TENERIFE prin faptul ca NU AU PLATIT SEJURUL respectiv cazarea la hoteluri si transferul de la aeroport la hotel si invers ! ACEASTA AGENTIE NU RASPUNDE LA NICI UN NR DE TELEFON (fix sau mobil). Mail ul menţionat pe Facebook.. nu este valabil. Avem toate dovezile si azi 28.08 vom merge pe calea legala pt recuperarea prejudiciului!”, scrie utilizatorul pe pagina de Facebook a Cocktail Holidays.

De asemenea, pe grupul de Facebook Forum Grecia, o altă persoană scria în urmă cu o lună că nu s-a putut îmbarca în avion, la întoarcerea spre casă, deoarece Cocktail Holidays nu ar fi trimis lista completă cu pasageri către compania aeriană.

 „Atenţie turişti! Vrem să împărtăşim o experienţă extrem de neplăcută cu Cocktail Holidays, în speranţa că veţi evita situaţii similare. Astăzi, am ajuns la aeroport pentru a reveni acasă ,însă surpriză: nu am putut să ne îmbarcăm cu toţii pentru că Cocktail Holidays NU a trimis lista completă cu pasageri către compania aeriană! Practic, deşi am plătit integral pachetul turistic, nu am fost înregistraţi pe zborul charter. Mai grav este că acum ni se cere să plătim din nou biletele de avion, ca şi cum greşeala ar fi fost a noastră. Considerăm acest lucru inacceptabil şi lipsit de profesionalism. BINEÎNŢELES CA M-AU BLOCAT IMEDIAT CE AM POSTAT PE PAGINA LOR”, scrie utilizatorul pe grupul Forum Grecia.

Unele agenții de turism au fost avertizate să nu mai trimită turiștii în vacanță

Sunt agenţii de turism care au fost informate, prin mail, de către Cocktail Holidays, să le recomande turiştilor să nu mai plece în vacanţă.

„Am primit mail-ul de la Cocktail Holidays: Bună ziua, Ne pare rău să vă informăm că pentru rezervarea dvs cu plecare mâine în Creta nu au fost achitate serviciile turistice de către Cocktail Holidays către furnizori, prin urmare rezervarea va fi anulată. Nu sunt achitate nici biletele de avion nici cazarea. Cocktail Holidays va face toate demersurile pentru restituirea sumelor achitate de către dvs pentru această rezervare în timp util! Vă rugăm să informați turiștii să nu se prezinte în aeroport!”, scrie alt utilizator.

Ce a precizat ANAT

Alin Burcea, președintele ANAT, a fost contactat de News.ro. Acesta spune că nu a mai reușit să vorbească încă de luni cu Dan Goicea, fondatorul şi proprietarul Cocktail Holidays, care nu mai răspunde la telefon de câteva zile.

„Este o agenţie veche, se întâmplă. Bad management există peste tot. Nu e cazul să facem o dramă că se întâmplă un faliment la doi ani la 2.400 de agenţii de turism. Problema nu este că are Cocktail Holidays probleme, e vorba de resurse gestionate mai mult sau mai puţin bine”, a precizat preşedintele ANAT.

Acesta acuză Guvernul de toate falimentele din turism și că nu a răspuns propunerii agenţiilor de turism, privind înfiinţarea unui fond de garantare a agenţiilor de turism şi a altui fond de garantare pentru biletele de avion.

De asemenea, acesta afirmă că societatea Cocktail Holidays nu şi-a cerut încă insolvenţa, dar compania nu are bani. 

„Nu, Cocktail Holidays nu şi-a cerut încă insolvenţa, nu are bani, că treaba e scurtă, probabil or să o ceară luni. Dar sunt servicii care nu sunt plătite pe anumite destinaţii sau sunt plătite parţial. Colegii, în general touroperatori, au oferit, acolo unde Cocktail Holidays avea bilete de avion cumpărate, cum e Paralela 45. Biletele pe care Cocktail Holidays le avea cumpărate de la noi sau contractate, noi le dăm gratuit celor păgubiţi prin agenţiile care au cumpărat produsul. Şi atunci, fie turistul, fie agenţia care l-a înscris, va trebui să plătească numai cazarea, să se ducă în destinaţia respectivă. Facem şi noi ce putem. Sunt conştient că nu mai pot să iau banii de la Cocktail şi atunci pe locurile pe care le avea la Paralela 45 sau la Dertour sau la alţi touroperatori de unde luaseră locurile, noi dăm gratuit aceste locuri pentru turişti, atât putm să facem”, a explicat Burcea.

Poziția Ministerului Economiei

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT) a venit cu precizări în această situație.

„În urma discuțiilor purtate între reprezentanții Direcției Control din cadrul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) și cei ai agenției Cocktail Holidays, referitor la situația semnalată de agențiile de turism partenere ale acesteia, au fost solicitate informații privind toate pachetele de servicii de călătorie aflate în derulare.

Niciun român aflat în străinătate nu este afectat, conform informațiilor primite. Până la această oră, au fost înregistrate două sesizări, ambele fiind deja soluționate”, transmite Ministerul Economiei.

De asemenea, precizează faptul că touroperatorul verifică în ordine cronologică situația plecărilor.

„Cocktail Holidays verifică în ordine cronologică situația plecărilor și transmite agențiilor partenere informații privind eventualele anulări, astfel încât turiștii să fie notificați în timp util. În paralel, agenția, împreună cu partenerii săi, caută soluții pentru a preveni sincope în derularea serviciilor contractate și pentru a preîntâmpina situații care să afecteze călătorii.

Potrivit declarațiilor lunare depuse la MEDAT de Cocktail Holidays, pachetele de servicii de călătorie aflate în derulare sunt garantate de cele două polițe de asigurare valabile. Totodată, agenția de turism va transmite către instituție concluziile analizei interne. Vom reveni cu informații”, a mai precizat Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT).

Răspunsul Cocktail Holidays

Proprietarul agenției Cocktail Holidays precizează că se confruntă cu o perioadă dificilă cauzată în principal de situația economică degradată a mediului de afaceri şi că se confruntă cu un blocaj financiar temporar, dând asigurări că depune toate eforturile pentru a redresa activitatea în cel mai scurt timp.

„Informăm turiştii, furnizorii de servicii şi agenţiile intermediare că traversăm o perioadă dificilă cauzată în principal de situaţia economică degradată a mediului de afaceri.  Ne confruntăm cu un blocaj financiar temporar şi depunem toate eforturile necesare pentru a redresa activitatea companiei în cel mai scurt timp posibil”, anunţă Dan Goicea, proprietarul Cocktail Holidays, într-un comunicat transmis News.ro.

Goicea precizează că echipa Cocktail Holidays analizează în prezent toate colaborările cu partenerii interni şi externi, în vederea eliminării oricăror potenţiale pierderi.

„Verificăm situaţia plecărilor în ordine cronologică şi transmitem agenţiilor partenere informaţii privind eventualele anulări, pentru ca turiştii să fie informaţi din timp. Pentru fiecare rezervare în parte, anunţăm punctual dacă serviciile sunt achitate sau nu, astfel încât fiecare turist sau agentie intermediară să cunoască exact situaţia.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat turiştilor şi partenerilor noştri şi îi asigurăm de întreaga noastră disponibilitate pentru a găsi cele mai bune soluţii şi pentru a onora angajamentele asumate. Facem şi un apel la calm, în acelaşi timp. Înţelegem pe deplin situaţia dificilă creată clienţilor şi partenerilor noştri şi îi asigurăm că înteţim eforturile pentru revenirea la normal a situaţiei”, transmite deţinătorul Cocktail Holidays.

El precizează că agenţia este „o afacere de familie, o afacere românească, pentru care întotdeauna au primat profesionalismul în breaslă, oferirea serviciilor turistice de calitate clienţilor săi şi reputaţia”. 

„Informăm despre situaţia dificilă cu care ne confruntăm din respect pentru turiştii noştri, pe care i-am deservit cu profesionalism încă din 1993, anul înfiinţării companiei noastre, şi faţă de partenerii noştri români şi străini, cu care avem relaţii solide de colaborare zeci de ani”, explică Dan Goicea.

Ambasadorul Rusiei la București, chemat la sediul MAE. Ce i-a transmis România lui Vladimir Lipaev
Știri România 17:47
Ambasadorul Rusiei la București, chemat la sediul MAE. Ce i-a transmis România lui Vladimir Lipaev
Două femei, același cer la BIAS 2025: Bianca Botaș, pilot F-16, și Andreea Bănesaru, pilot de acrobație, reprezintă România la show-ul aviatic
Știri România 17:16
Două femei, același cer la BIAS 2025: Bianca Botaș, pilot F-16, și Andreea Bănesaru, pilot de acrobație, reprezintă România la show-ul aviatic
Ce a pățit Diana Șucu la Piața Pucheni, după ce a cumpărat roșii, flori și gogoșari: „N-au plătit niciodată nimic"
Stiri Mondene 17:12
Ce a pățit Diana Șucu la Piața Pucheni, după ce a cumpărat roșii, flori și gogoșari: „N-au plătit niciodată nimic”
Ioana Ginghină a găsit poze cu altă femeie în telefonul soțului: „Nu suntem bine". Actrița a spus detalii picante despre viața intimă cu Cristi Pitulice
Stiri Mondene 17:10
Ioana Ginghină a găsit poze cu altă femeie în telefonul soțului: „Nu suntem bine”. Actrița a spus detalii picante despre viața intimă cu Cristi Pitulice
Dan Tanasă (AUR) susține că a fost amenințat, dar adresa de e-mail a expeditorului conține numele său. Cum se apără
Politică 16:19
Dan Tanasă (AUR) susține că a fost amenințat, dar adresa de e-mail a expeditorului conține numele său. Cum se apără
Neil Young îl atacă pe Donald Trump într-o nouă melodie, intitulată „Big Crime": „Să nu le mai dăm bani miliardarilor fasciști"
Politică 15:35
Neil Young îl atacă pe Donald Trump într-o nouă melodie, intitulată „Big Crime”: „Să nu le mai dăm bani miliardarilor fasciști”
