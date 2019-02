Turiști surprinși de avalanșă în Călimani. O persoană a murit și alta a fost rănită

Pe pagina de Facebook a Salvamont România – Dispeceratul Național Salvamont se anunță tragedia produsă în masivul Călimani. „Cu puțin timp în urmă a fost anunțat un tragic eveniment produs în masivul Calimani unde o avalanșă a surprins mai multe persoane care făceau o drumeție cu snowmobilele. Din primele informații o persoană este accidentată și o alta decedată”, transmit salvamontiștii.

Salvamontiștii din Suceava, Mureș și Harghita analizează informațiile primite și după ce vor stabili de unde se va face cel mai sigur acces către zona evenimentului, se va pleca în căutarea turiștilor.

„Ținând cont că trebuie recuperată doar persoana decedata se analizează oportunitatea declanșării acțiunii în aceasta seară sau mâine dimineață”, mai arată salvamontiștii.

Meteorologii avertizează că, odată cu încălzirea vremii, crește pericolul producerii avalanșelor în zona montană. Potrivit statisticii, în marea lor majoritate, avalanșele cu victime umane au fost declanșate chiar de victime. Așadar, pentru a evita o astfel de catastrofă, există o singură cale sigură: să n-o cauți, să n-o declanșezi. Fie că schiezi, fie că faci o drumeție pe munte, în primul rând, respectă cu sfințenie avertismentele salvamontiștilor și indicatoarele turistice („traseu închis, „pericol de avalanșă etc). Salvamontiștii adaptează, permanent, indicatoarele la starea vremii, la grosimea stratului de zăpadă ș.a.m.d.

Foto: Facebook / Salvamont România – Dispeceratul Național Salvamont

