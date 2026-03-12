Anulările de zboruri sunt cauzate de tensiunile din regiune, dar companiile aeriene au reușit să organizeze un transport special pentru caii scumpi de concurs. Acest lucru a atras atenția celor care așteaptă să fie repatriați, mulți dintre ei fiind blocați pe aeroportul din Doha (Qatar) de câteva zile.

S-a anulat prima etapă a Turneului Campionilor Globali de la Doha

Weekendul trecut trebuia să fie o celebrare a sportului ecvestru. Cu toate acestea, în urma atacurilor SUA și Israelului asupra regimului din Iran, prima etapă a Turneului Campionilor Globali de la Doha a fost anulată la scurt timp.

Situația de securitate era prea instabilă, spațiul aerian a fost închis temporar și puține avioane au decolat. În timp ce unii turiști sunt încă blocați în Doha, inclusiv unii pe vasul de croazieră „Mein Schiff 5”, organizatorul „Doha Equestrian Tour” a aranjat întoarcerea în siguranță a cailor scumpi și a jocheilor lor folosind aeronave speciale.

Un purtător de cuvânt al „Pferdesport Deutschland” a confirmat că „exemplarele au fost transportate la Liège, în Belgia, în două aeronave speciale.

Două zboruri cargo cu câte 75 de cai de concurs

Primul zbor cargo, care transporta 75 de cai, inclusiv animalele și personalul lui Max Kühner, a decolat duminică, 8 martie.

Una dintre angajatele sportivului austriac de sărituri peste obstacole și-a exprimat ușurarea pe Instagram: „În sfârșit acasă. 75 de cai tocmai au aterizat în siguranță la Liège. Mulțumesc tuturor celor implicați care au făcut posibilă această călătorie. Nu am avut niciodată atât de mulți cai într-un singur zbor”.

Al doilea avion, care transporta, printre altele, caii sportivei de top Janne Friederike Meyer-Zimmermann (45 de ani), a aterizat în siguranță în Europa luni, 9 martie.

Meyer-Zimmermann, campioană de sărituri peste obstacole, a declarat: „Am rezervat grajduri pe aeroportul din Liège pentru ca să se poată recupera caii. Era important pentru noi să reducem la minimum stresul călătoriei și asta a funcționat bine”. Caii au fost aduși acasă din Belgia luni seară.

Potrivit Turului Ecvestru Doha, au fost transportate în total 147 de animale.

Incertitudine printre turiști

Mulți călători se află în incertitudine, iar resursele lor financiare sunt pe sfârșite, mai ales că nu au primit informații clare despre posibile zboruri de întoarcere.

De la suspendarea traficului aerian, Qatar Airways a repatriat deja aproape 8.000 de pasageri blocați din Doha, după un plan aprobat de Autoritatea Aviației Civile din Qatar (QCAA); „Continuăm să lucrăm pentru a sprijini călătorii afectați. Cerem scuze pentru perturbările care, din păcate, nu pot fi controlate de noi”.