„Pe 6 februarie, aflăm semifinaliştii Selecției Naționale. După încheierea perioadei de înscrieri, juriul va alege piesele care se vor califica în semifinala Selecției Naționale. Etapa de audiții ale semifinaliștilor va avea loc în cadrul Atelierului deschis Eurovision 2026: timp de trei zile, concurenții vor interpreta piesele, live, în fața juriului”, a precizat televizunea publică.

Primele zece piese conform punctajelor obținute la Atelier vor concura în finală, iar juriul va alege reprezentantul României în finală.

„Miercuri, 4 martie, la finalul unui show produs și transmis în direct și în exclusivitate de Televiziunea Română, vom afla cine va câștiga Selecția Națională 2026 și un bilet pentru Viena, pe scena Eurovision Song Contest”, se mai arată în comunicat.

Calendarul pentru desfăşurarea Selecţiei Naționale:

Perioada de înscriere a pieselor: 14 ianuarie-2 februarie 2026

Etapa de preselecţie: 5-6 februarie 2026

Anunțarea semifinaliștilor: 6 februarie

Semifinala Selecției Naționale: 9-11 februarie 2026

Anunțarea finaliștilor: 12 februarie 2026

Finala Selecției Naționale: 4 martie 2026.

Amintim că, la tragerea la sorţi, România a fost repartizată în prima parte a semifinalei cu numărul 2 a concursului, pe 14 mai.

România va participa din nou la Eurovision după 2 ani de pauză. Așa arată tabloul semifinalelor

Mai amintim că, pe 30 octombrie 2025, Consiliul de Administrație al TVR a aprobat participarea României la Eurovision 2026, care va avea loc în Austria, după doi ani de absență. În acest an se împlinesc 70 de ani de existență a Televiziunii Române, dar și 70 de ediții ale concursului Eurovision.

În aprilie 2025, fostul președinte al TVR, Dan Turturică, a declarat într-o discuție cu mai mulți jurnaliști, inclusiv de la Libertatea, că România va mai merge la Eurovision „când relația dintre TVR și producătorii de muzică din România va fi resetată”.

Televiziunea Română este organizatoarea selecţiei naţionale şi participă la competiţia europeană încă din 1993. Cele mai bune rezultate ale României la Eurovision au fost în urmă cu 15-20 de ani: de două ori locul al treilea, prin Luminiţa Anghel și Sistem (Kiev, 2005) și prin Paula Seling şi Ovi (Oslo, 2010). România a mai prins o singură dată locul al patrulea, prin Mihai Trăistariu, la Atena, în 2006.

Ultima dată, în 2023, România a obținut cel mai slab rezultat din istoria participării la Eurovision: zero puncte, ultimul loc alături de San Marino. Dar cheltuielile pentru participare au fost imense: aproape 400.000 de euro.

Concursul Eurovision a debutat în 1956 și a lansat numeroase hituri de-a lungul timpului, precum „Waterloo” (ABBA, 1974) și „Ne partez pas sans moi” (Celine Dion, 1988), dar mulţi consideră că nivelul muzical și calitatea vocală au scăzut enorm în ultimul deceniu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE