Poliția a ridicat computerul jurnalistului Ion Mihai de la TVR Craiova, în urma unei sesizări depuse de directorul interimar Tiberiu Mușuroi, care îl acuză că a înregistrat ilegal activitatea din redacție.

„Ion Mihai folosește în incinta studioului tehnică cu ajutorul căreia înregistrează audio-video întreaga activitate desfășurată de întreg personalul, deși acestea sunt interzise și nu se află în dotarea instituției”, se arată în procesul verbal încheiat de poliție în urma reclamației.

Jurnalistul a negat acuzațiile și a spus că folosea un calculator personal deoarece nu i s-a oferit unul de serviciu. De asemenea, a susținut că este victima unor hărțuiri la locul de muncă el fiind prim-vicepreședinte al Sindicatului Profesioniștilor Media și avertizor de integritate, adică o persoană care reclamă nereguli în instituția unde lucrează.

Totul s-a întâmplat, spune Ion Mihai, după ce i-a povestit lui Dan Turturică, șeful de la București al TVR, că la Studioul din Craiova se încalcă legea.

„Fiind prim-vicepreședinte al Sindicatului Profesioniștilor Media, am constatat grave abateri ale conducerii TVR Craiova. Concret, nu respectă art. 137 din CCM, în sensul ca forțează angajații care au aceste drepturi să treacă mai puține ore. Am încercat să rezolv problema la nivel local dar, pentru că m-au tratat cu flit, am sesizat PDG-ul SRTV, Dan Turturică. Acesta, probabil, i-a luat la întrebări și de aici reacția lor”, a afirmat Ion Mihai.

În acest context, a fost deschis un dosar penal pentru violarea vieții private. Directorul interimar Tiberiu Mușuroi nu a oferit încă un punct de vedere. IPJ Dolj a confirmat existența unui dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele în care au avut loc evenimentele.

Între timp, Ion Mihai a spus că va încerca să își continue munca folosind calculatoarele disponibile ale colegilor săi.

