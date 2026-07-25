În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat loviturile de represalii, atacând în adâncimea teritoriului rus. Aceste atacuri aeriene au provocat penurii de carburant și au perturbat mai mult ca niciodată viața cotidiană rusă de la declanșarea invaziei la scară largă din Ucraina în urmă cu mai bine de patru ani.

Atacurile de sâmbătă au avut loc a doua zi după o lovitură reușită asupra unei uzine din orașul rusesc Kirov, situat la aproape 1.000 de kilometri est de Moscova.

Ministerul rus al Apărării a revendicat sâmbătă interceptarea a 328 de drone ucrainene, în principal deasupra regiunii Moscovei – circa 100 -, dar și în regiuni îndepărtate, precum Republica Bașchiria și Republica Ciuvașă.

Șeful interimar al regiunii ruse Belgorod, Aleksandr Șuvaiev, susține că două persoane au fost ucise în zonele de frontieră.

În Ekaterinburg, oraș situat în zona Munților Ural, compania rusă de vânzări online Wildberries – atinsă în această săptămână de lovituri ucrainene repetate – a fost nevoită să-și evacueze personalul și să suspende activitățile „centrului său logistic”.

În cursul săptămânii, drone ucrainene au lovit depozite ale Wildberries situate în apropiere de Moscova, la Sankt Petersburg, în Crimeea și în sudul Rusiei, provocând incendii și pierderi economice grave acestei companii care vinde componente militare. Wildberries este cunoscută ca „Amazonul rusesc”.

Mai la vest, în regiunea Kirov, guvernatorul Aleksandr Sokolov a declarat că a întărit măsurile de securitate în urma unui atac devastator asupra unei uzine militare. Autoritățile ruse susține că acest atac s-a soldat cu cinci morți.

Pe de altă parte, cel puțin șase civili au fost uciși, iar alți zece au fost răniți în cursul nopții trecute și sâmbătă dimineața în atacuri efectuate de Rusia asupra Ucrainei.

„Peste zece clădiri rezidențiale au fost avariate de un bombardament rusesc în Sloviansk”, a precizat președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Rusia a atacat Ucraina cu două rachete și 157 de drone în noaptea de vineri spre sâmbătă și sâmbătă dimineața. Ucraina a doborât o rachetă și 127 de drone.