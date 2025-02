Având diferite dimensiuni și o viteză mare, Baton este capabilă să intercepteze și să lovească ținte cu eficiență ridicată. Potrivit ministerului, aceste drone pot funcționa în condiții meteorologice extreme, inclusiv temperaturi foarte scăzute sau căldură intensă.

De la începutul invaziei ruse pe scară largă, Ucraina a acordat o importanță strategică utilizării dronelor, investind masiv în sisteme aeriene, navale și terestre fără pilot.

Pe 9 februarie, Ministerul Apărării a lansat inițiativa „Drone Line”, menită să integreze mai bine tehnologia dronelor în operațiunile militare de primă linie.

Pe lângă dronele standard, Kievul a dezvoltat și hibrizi rachetă-dronă cu rază lungă de acțiune, precum Palianîția și Peklo, care utilizează motoare turboreactor ca alternativă la rachetele de croazieră.

Oficialii ucraineni au dezvăluit că Palianîția a fost dezvoltată în aproximativ un an și jumătate, de la faza de proiect până la prima utilizare operațională.

