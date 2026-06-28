„Vom continua operațiunile noastre care slăbesc capacitatea Rusiei de a purta acest război. Fiecare sancțiune pe termen lung reduce resursele care alimentează mașina de război a Rusiei și ne aduce cu un pas mai aproape de pace”, a declarat Zelenski.

Atacuri asupra rafinăriilor din Krasnodar și Iaroslavl

Forțele ucrainene au vizat rafinăria de petrol Slaviansk din regiunea Krasnodar, situată la aproximativ 300 de kilometri de linia frontului, precum și o rafinărie din regiunea Iaroslavl, la 700 de kilometri de granița cu Ucraina, conform declarațiilor oficiale. Imagini publicate pe rețelele de socializare arată flăcări masive și fum dens provenind din rezervoarele de combustibil ale rafinăriei din Slaviansk.

Autoritățile ruse au confirmat un deces și un rănit în urma atacului din Krasnodar. Ulterior, oficialii regiunii au atribuit incendiul căderii unor resturi de dronă.

În Iaroslavl, unde rafinăria de petrol se află la aproximativ 250 de kilometri nord-est de Moscova, martorii au observat fumul gros ridicându-se din zonă. Guvernatorul Mihail Evraev a precizat, printr-un mesaj pe Telegram, că drone ucrainene au vizat regiunea. Dimensiunea pagubelor rămâne încă neclară.

Infrastructura militară, sub presiune

Statul Major General al Ucrainei a raportat că ofensiva nocturnă a inclus și alte ținte strategice. Un pod feroviar din apropierea orașului Ichky din Crimeea, utilizat de forțele ruse pentru transportul trupelor și al echipamentelor militare, a fost avariat. Totodată, un depozit de muniții din Amvrosiivka, regiunea Donețk, a fost lovit, conform Pravda.

În Volgograd, rachetele ucrainene au distrus trei ateliere din cadrul complexului industrial Titan-Barrikady, o unitate cheie a industriei de apărare ruse. Alte două ateliere au suferit pagube parțiale. Complexul este cunoscut pentru producția de lansatoare de rachete și echipamente de artilerie. Incendiile provocate de atac au fost confirmate ulterior de rapoartele oficiale.

Impactul asupra Rusiei

Ministerul Apărării din Rusia a susținut că a reușit să doboare 213 drone în 13 regiuni, inclusiv în Crimeea anexată și deasupra apelor Mării Azov și Mării Negre. Totuși, aceste informații nu au putut fi verificate independent.

Atacurile asupra infrastructurii petroliere și militare din Rusia accentuează problemele de aprovizionare cu combustibil ale țării. Peste 20 de regiuni rusești au introdus restricții privind vânzările de combustibil, iar locuitorii au raportat timpi lungi de așteptare la benzinării. Situația este agravată de atacurile repetate asupra rafinăriilor, inclusiv cele din Republica Bashkortostan, vizate pe 25 iunie, și asupra rafinăriei din Moscova, atacată pe 19 iunie.

Rafinăria din Moscova, responsabilă pentru 40% din piața de combustibili a capitalei și pentru majoritatea benzinei din regiune, și-a suspendat operațiunile în urma atacului de la mijlocul lunii iunie. De asemenea, rafinăria Lukoil-Nizhegorodorgsintez din regiunea Nijni Novgorod, a patra ca mărime din Rusia, a fost oprită după un atac cu drone.

De ce lovește Ucraina infrastructura de combustibil a Rusiei

Campania Ucrainei împotriva infrastructurii de combustibil a Rusiei are ca scop principal slăbirea resurselor pe care Moscova le folosește pentru a susține războiul. Crimeea ocupată, care depinde de combustibilul livrat de rafinăria din Slaviansk, a fost ținta unor lovituri repetate în ultimele săptămâni, încercându-se izolarea peninsulei de restul Rusiei.

Aceste atacuri marcante demonstrează intensificarea strategiei Kievului de a lovi în punctele nevralgice ale Rusiei, punând presiune pe economia de război a Kremlinului și pe infrastructura logistică a armatei sale.

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