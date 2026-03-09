Canalul Telegram al Ministerului Apărării din Rusia a anunțat distrugerea unui total de 621 de drone pe 8 martie.

Totuși, în dimineața zilei de 9 martie, într-un comentariu pentru presa propagandistică rusă, instituția a afirmat că au fost doborâte peste 750 de aparate fără pilot, relatează Interfax.

🔥 „ATESH” Destroyed an Electric Locomotive in Bryansk Despite Enhanced Security The Bryansk hub remains critically important for the supply of the „North” group of troops, which is terrorizing Ukraine’s border regions. pic.twitter.com/2Nw6nX5HVi — The Ukrainian Review (@UkrReview) March 8, 2026

Cele mai intense atacuri cu drone au avut loc în:

Regiunea Briansk – 235 drone

Krasnodar – 61 drone

Regiunea Tula – 48 drone

Regiunea Belgorod – 41 drone

Crimeea – 78 drone.

Acesta reprezintă un nou record în ceea ce privește numărul atacurilor asupra teritoriului Rusiei și ar putea indica o creștere semnificativă a producției de drone pentru Forțele de Apărare ale Ucrainei, scrie Militarnyi.

Forțele Aeriene ale Forțelor Armate din Ucraina transmit că Rusia a lansat propriul atac record asupra Ucrainei la 7 septembrie 2025. În acel atac (începând din seara zilei de 6 septembrie), armata rusă a folosit 823 de mijloace de atac aerian: 810 drone și 13 rachete – nouă rachete de croazieră Iskander‑K și patru rachete balistice Iskander‑M / KN‑23.

⚡️❗️😍🔥 ЦЕ РЕКОРД: вчора, більше 750+ українських 🛩️ БПЛА було зафіксували в небі над росією та у тимчасово окупованому Криму. Найбільш інтенсивно атаковані регіони:

▪️ Брянська область,

▪️ Краснодарський край,

▪️ Тульська область,

▪️ Бєлгородська область,

▪️ т.о. Крим. pic.twitter.com/IzwFMHEMlV — UKRAINE NEWS UP (@by_Ukraine) March 9, 2026

Atacurile au vizat mai multe regiuni ale Ucrainei, însă ținta principală a fost Kiev. Atunci, pentru prima dată de la începutul invaziei la scară largă, a fost lovită clădirea Cabinetul de Miniștri al Ucrainei, iar mai multe blocuri de locuințe au fost lovite direct.

Pe 9 martie, Forțele Navale ale Ucrainei au anunțat, de asemenea, o operațiune reușită pe teritoriul Crimeei ocupate. În urma unor lovituri precise au fost distruse trei sisteme rusești de rachete și artilerie antiaeriană Pantsir‑S1 și a fost eliminat un grup mobil de foc al inamicului.

