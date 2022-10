„Crimeea, podul, începutul. Tot ce este ilegal trebuie distrus, tot ceea ce a fost furat trebuie returnat Ucrainei, tot ceea ce este ocupat de Rusia trebuie expulzat”, a scris Podoliak pe contul său de Twitter.

Un tren de marfă încărcat cu combustibil a explodat la primele ore ale dimineții de sâmbătă pe podul Kerci, din Crimeea. Podul a fost grav avariat în urma exploziei, iar traficul a fost oprit complet pe pod.

Comitetul naţional antiterorist rus a informat ulterior că incendiul de pe pod a fost provocat după ce o mașină a fost aruncată în aer.

Deocamdată, nu e clar dacă Ucraina are vreo legătură cu explozia. Președintele rus Vladimir Putin a ordonat crearea unei comisii guvernamentale pentru a cerceta explozia.

According to data of the russian mass media, „the tank with fuel is on fire.”#Crimea #CrimeanBridge pic.twitter.com/krJMi8vthB