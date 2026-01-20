„Președintele a stabilit o sarcină clară: să construim un sistem capabil să oprească inamicul în aer, să avanseze pe teren și să intensifice atacurile asimetrice și cibernetice asupra inamicului și economiei acestuia. Să facem ca prețul războiului pentru Rusia să fie insuportabil. Astfel, să forțăm pacea prin forță. Diplomații se ocupă de pista lor, dar noi trebuie să ne facem partea în paralel”, a spus Fedorov.

Restructurarea managementului în cadrul Ministerului Apărării reprezintă prima etapă esențială în atingerea obiectivului.

„Vrem să schimbăm paradigma că Ministerul Apărării se ocupă doar de achiziții și aprovizionare. Este vorba despre supravegherea civilă și coordonare. Avem nevoie de un dialog corect, de o sincronizare corectă. Trebuie să stabilim sarcini clare. Un sistem fără ele începe să se îmbolnăvească. De aceea, managementul este prima sarcină”, a explicat ministrul.

El a subliniat că structura managerială trebuie să fie construită în jurul celor care pot atinge obiectivele stabilite.

„Dacă oamenii nu demonstrează rezultate măsurabile, nu pot rămâne în sistem”, a adăugat Fedorov.

Al doilea obiectiv strategic este eliminarea a 50.000 de ocupanți ruși lunar, potrivit lui Fedorov. Luna trecută, soldații ucraineni au ucis 35.000 de ocupanți, iar toate pierderile au fost verificate pe video.

„Dacă ajungem la cifra de 50.000, vom vedea ce se va întâmpla cu inamicul. Ei percep oamenii ca o resursă, iar problemele cu această abordare sunt deja evidente”, a afirmat ministrul.

Mikhail Fedorov a fost numit ministru al Apărării de către Rada Supremă pe 14 ianuarie 2026, conform Interfax Ukraine. Cu o zi înainte, deputații l-au eliberat din funcția de viceprim-ministru și ministru al Transformării Digitale la cererea sa.