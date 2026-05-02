„Ieri (vineri – n.r.) a existat activitate mai degrabă neobișnuită de-a lungul frontierei dintre Ucraina și Belarus, de partea belarusă”, a spus Zelenski în discursul său zilnic către țară.

„Monitorizăm îndeaproape situația, ținând totul sub control, și vom răspunde dacă este necesar”, a adăugat șeful statului ucrainean, fără a furniza detalii.

Contactate de Reuters în legătură cu aceste declarații, forțele aeriene și poliția de frontieră din Ucraina nu au oferit niciun răspuns.

Anterior, Volodimir Zelenski a declarat că Rusia face pregătiri care indică faptul că va încerca din nou să implice Belarusul în războiul pe care îl poartă împotriva Ucrainei.

Președintele ucrainean a menționat totodată că a transmis instrucţiuni pentru a avertiza conducerea de la Minsk cu privire la „disponibilitatea Ucrainei de a-şi apăra teritoriul şi independenţa”.

Rusia a folosit Belarusul ca rampă pentru lansarea invaziei sale la scară largă din Ucraina, la 24 februarie 2022.

