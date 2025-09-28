

Într-o analiză recentă din seria „Planuri de luptă expuse”, specialistul în informații militare Philip Ingram explică modul în care atacurile ucrainene cu drone de mare rază, capabile să lovească la peste 1.000 kilometri, transformă infrastructura energetică a Rusiei într-o rețea de explozii și incendii.

Războiul petrolului

Deși această strategie este riscantă, Ingram o consideră o mișcare calculată, menită să aducă războiul direct în viețile rușilor de rând.

Loviturile nu doar afectează aprovizionarea zilnică cu combustibil, ci pun o presiune enormă pe capacitatea Moscovei de a-și finanța și susține armata.

„Acesta este războiul petrolului”, afirmă analistul, amintind că, înainte de invazie, veniturile din exporturile de energie reprezentau 40% din bugetul Rusiei, iar în prezent, chiar și sub sancțiuni, contribuie cu aproximativ 30%.

Atacarea rafinăriilor este o lovitură directă asupra finanțelor Kremlinului. Țintele principale nu sunt rezervoarele de stocare, ci unitățile complexe de procesare, extrem de costisitoare și dificil de înlocuit.

Aceste echipamente depind de tehnologie occidentală, inaccesibilă Moscovei din cauza sancțiunilor, ceea ce face ca reparațiile să dureze luni sau chiar ani.

Chiar și o singură dronă ucraineană ieftină poate provoca pagube de miliarde și poate paraliza o instalație vitală.

Esența războiului asimetric

Ingram subliniază că această campanie este „esența războiului asimetric”: atacuri precise, devastatoare și imposibil de contracarat eficient de către Kremlin.

În plus, efectele psihologice asupra populației ruse sunt majore – cozile la benzinării, creșterea prețurilor și penuria de combustibil aduc conflictul în viața de zi cu zi a cetățenilor, dincolo de propaganda televiziunii de stat.

Un exemplu recent este rafinăria Salavat, una dintre cele mai importante din Rusia, lovită de două ori într-o singură săptămână, ultima dată pe 18 septembrie, când a avut loc o explozie masivă. Ea face parte dintr-o serie de atacuri ucrainene menite să lovească în „inima economică” a regimului Putin.

„Mesajul Ucrainei este clar: «Vă putem atinge oriunde, iar acest război are un cost pentru voi și pentru economia voastră»”, spune Ingram.

Potrivit expertului, aceste lovituri sunt cruciale pentru supraviețuirea Ucrainei și pentru slăbirea mașinii de război rusești, chiar dacă pot genera îngrijorări la nivel global în privința pieței petrolului.

