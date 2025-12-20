Platformă Lukoil, lovită cu drone cu rază lungă

Potrivit autorităților ucrainene, atacul a vizat o platformă de foraj aparținând companiei ruse Lukoil, situată în zăcământul Rakushechnoye, cunoscut și sub numele de Valery Greifer. Lovitura a fost executată de luptători ai Grupului Alpha din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei, folosind drone cu rază lungă de acțiune.

СБУ вперше уразила танкер тіньового флоту РФ у нейтральних водах Середземного моря.



За результатами багатоетапних заходів у нейтральних водах Середземного моря «Альфа» СБУ уразила повітряними безпілотниками танкер QENDIL.



У момент спецоперації російський корабель не перевозив… pic.twitter.com/OQl75dImFZ — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) December 19, 2025

Imaginile cu operațiunea au fost făcute publice de Serhii Sternenko, un voluntar cunoscut în Ucraina pentru sprijinul oferit armatei și pentru implicarea în livrarea de drone de atac către Forțele de Apărare. Înregistrările surprinse de camera de bord a dronei arată un impact direct în zona unității de turbină pe gaz a platformei.

În cadrul aceleiași operațiuni, a fost vizată și o navă militară de patrulare rusă aflată în apropierea platformei petroliere. Nivelul pagubelor produse navei era în curs de evaluare la momentul comunicării oficiale.

Nu este primul atac asupra platformelor din Caspică

Atacul din 18 decembrie nu este unul izolat. La începutul lunii, drone ale Serviciului de Securitate al Ucrainei au lovit alte două platforme petroliere rusești din Marea Caspică, situate în zăcămintele Filanovsky și Korchagin. Conform informațiilor publicate anterior, aceste lovituri au dus la suspendarea proceselor de producție la respectivele instalații.

Tot pe 18 decembrie, Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunțat o altă acțiune fără precedent. Potrivit Kievului, o navă cisternă din așa-numita „flotă fantomă” a Rusiei a fost lovită pentru prima dată în ape neutre din Marea Mediterană.

Autoritățile de la Kiev susțin că infrastructura petrolieră a Rusiei reprezintă o țintă legitimă, deoarece veniturile obținute din exporturile de petrol și gaze constituie principala sursă de finanțare a războiului dus de Moscova împotriva Ucrainei, conflict aflat în al patrulea an.

„Veniturile din energie alimentează direct efortul de război al Rusiei”, este poziția constantă exprimată de oficialii ucraineni.

În ultimele luni, Ucraina a intensificat atacurile cu drone asupra infrastructurii energetice și logistice rusești, inclusiv asupra unor obiective aflate la mare distanță de linia frontului.

