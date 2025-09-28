„Suntem deja în procesul de creare a unei noi ramuri a forțelor armate în cadrul Forțelor aeriene – sisteme de apărare aeriană fără pilot”, a spus el.

Sîrski a adăugat că este vorba despre drone interceptoare, produse atât în Ucraina, cât și în străinătate, care distrug dronele Shahed cu o eficiență ridicată – de 70% sau mai mult.

Prin urmare, sunt create și extinse unități echipate cu astfel de drone interceptoare, precum și un comandament care se va ocupa în mod special de acestea.

Noua ramură vine în completarea Forțele Sistemelor fără pilot, care se concentrează pe atacuri ofensive de pe linia frontului pe teritoriul rus. În schimb, noua formațiune se află sub comanda Forțelor Aeriene și are sarcina exclusivă de apărare aeriană cu ajutorul dronelor interceptoare.

Ucraina le folosește deja, crescând numărul stațiilor (radar), extinzând numărul acestora acum și instruind personalul.

Elicoptere de luptă, în creștere

Potrivit comandantului-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, și alte direcții sunt în curs de dezvoltare. Mai exact, numărul elicopterelor de luptă este în creștere, acestea dovedindu-se foarte eficiente în combaterea dronelor.

În funcție de condițiile meteo, elicopterele ucrainene doboară uneori până la 40% dintre dronele din zonele lor. Astfel, această direcție este și ea extinsă.

Elicopterele trebuie echipate cu sisteme speciale care să le permită să observe inamicul – ziua, noaptea, în diverse condiții meteo, în regim de termoviziune și infraroșu.

Ucraina analizează dacă va cumpăra avioane ușoare

O altă direcție de interes o reprezintă avioanele ușoare echipate cu mitraliere. Și acestea s-au dovedit eficiente în combaterea dronelor Shahed. Achiziția unor avioane ușoare specializate în acest scop este în prezent evaluată.

Ucraina continuă, de asemenea, să mărească cantitatea și calitatea mijloacelor de război electronic.

„Sarcina noastră este să asigurăm o acoperire de trei-patru ori mai mare a obiectivelor (cu mijloace de război electronic). Folosim tot ce este disponibil pentru a ne extinde câmpul radar și integrăm totul într-un singur sistem”, a declarat Sîrski.

Comandantul-șef a adăugat că există și sisteme automatizate de control, astfel că sunt create linii de interceptare. În special, dronele sunt interceptate pe prima linie, imediat ce trec de linia frontului.

Ucraina: Rusia a pierdut într-o zi aproape 1000 de militari pe front

Între 25 și 26 septembrie, Moscova a pierdut încă 940 de militari pe front, în timpul războiului Rusia-Ucraina. Forțele Armate ale Ucrainei au distrus, de asemenea, tancuri și artilerie rusești.

Statul Major General a confirmat loviturile Ucrainei asupra instalațiilor de producție de drone ale Rusiei, ale căror atacuri se intensifică.

O lovitură a fost de asemenea făcută asupra rafinăriilor de petrol și a stațiilor de pompare ale Rusiei.

