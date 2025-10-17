Vecinii noștri estici au lansat o adevărată vânătoare de nave de suprafață inamice, după cum arată noi imagini online cu respingerea unui atac naval rusesc în sudul Ucrainei.

Rușii folosesc ambarcațiunile, în principal pe fluviul Nipru, în tentativa de a stabili un cap de pod. Videoclipul, făcut public de Brigada 40 Separată de Apărare a Coastei, sugerează că acest lucru nu este atât de simplu. Responsabilă de zonă, Brigada 40 Separată de Apărare a Coastei folosește drone pentru a patrula posibilele puncte vulnerabile. Odată cu identificarea ambarcațiunilor inamice, lansează un atac devastator.

Videoclipul atașat arată drone ucrainene în timp ce atacă ambarcațiuni rusești care transportă trupe și echipamente. O singură lovitură înseamnă, de obicei, distrugerea unei nave și eliminarea echipajului acesteia.

Ucrainenii subliniază că folosesc drone mici și foarte manevrabile, care sunt cruciale împotriva ambarcațiunilor relativ rapide și ușor de manevrat.

