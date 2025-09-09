Potrivit șefului Rheinmetall, sistemele respective vor fi livrate Ucrainei până la sfârșitul anului acesta. Un contract în acest sens, în valoare de câteva sute de milioane de euro, va fi semnat miercuri la Târgul Industriei de Apărare de la Londra.

„Fiecare sistem poate acoperi o suprafață de 4 x 4 kilometri, oferind capacitatea de a opera fără amenințarea dronelor. Prin aceasta vreau să spun că toate dronele vor fi distruse”, a declarat Armin Papperger.

Sistemele Skyranger pot fi montate pe diverse șasiuri, cum ar fi tancurile Leopard, notează sursa citată.

Armin Papperger a devenit o țintă a Rusiei în contextul ajutorului acordat Ucrainei. Serviciile de informații americane au descoperit, la începutul anului 2024, că Guvernul rus a plănuit să-l asasineze pe directorul executiv al companiei Rheinmetall.

