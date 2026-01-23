Polițiștii din județul Craiova au descoperit 11 marocani aduși ilegal în România de un ucrainean

Polițiștii din Craiova au descoperit 11 marocani aduși ilegal în România, într-o dubiță înmatriculată în Cehia. Polițiștii de frontieră au oprit mașina în apropierea Stației de Taxare a Podului Calafat–Vidin, pe sensul Bulgaria–România.

Descoperirea a fost realizată de polițiștii de frontieră din Calafat, în colaborare cu autoritățile bulgare, informează portalul de știri locale Gazeta de Sud.

Cum erau ascunși cei 11 marocani transportați ilegal în România

Conform autorităților, vehiculul transporta oficial paleți cu materiale plastice pe ruta Bulgaria–Ungaria și avea aplicat un sigiliu al firmei transportatoare.

În timpul controlului, efectuat pe baza unei analize de risc, polițiștii au utilizat o sondă CO₂ care a indicat un nivel ridicat de dioxid de carbon în compartimentul de marfă. După ruperea sigiliului și deschiderea compartimentului, au fost găsite cele 11 persoane.

Câți bani au plătit marocanii ca să fie aduși în România cu dubița înmatriculată în Cehia

Aceștia au declarat că sunt cetățeni marocani și au prezentat cărți de înregistrare pentru refugiați emise de autoritățile bulgare.

În urma audierilor, șoferul, un cetățean ucrainean, a recunoscut că a primit 300 de euro de la un alt cetățean ucrainean pentru a transporta migranții din Sofia către Ungaria. La rândul lor, migranții au declarat că au plătit câte 3.000 de euro pentru a fi ajutați să ajungă în Ungaria.

Camionul, șoferul și migranții au fost preluați de autoritățile bulgare pentru continuarea cercetărilor. Cazul este investigat pentru posibile infracțiuni legate de traficul de persoane, conform legislației în vigoare.

Din păcate, cazul din Craiova reamintește de momentul în care un șofer român a fost prins cu 54 de migranți ilegali, ascunși într-un TIR, pe care urma să îi scoată din țară pe la graniță din Ucraina.

