Informația a fost comunicată de autoritățile locale și de fratele victimei, Mihailo Tovmaș, pe rețelele sociale.

Potrivit datelor preliminare ale anchetei, principalul suspect este fostul iubit al tinerei, Caleb Hayden Fosno, în vârstă de 25 de ani. Anchetatorii consideră că acesta a sosit în stat din Ohio și, în timpul nopții, a pătruns ilegal în locuință, unde se aflau și copiii mai mici ai familiei.

După incident, bărbatul a fugit, însă ulterior a fost reținut. El a fost pus sub acuzare pentru pătrundere ilegală în locuință și pentru două capete de acuzare de omor intenționat.

Fratele victimei, Mihailo Tovmaș, a scris într-o postare pe rețelele sociale că sora sa plecase împreună cu familia în SUA după ce a început războiul Rusia-Ucraina, în căutarea siguranței, și spune că acesta este al doilea caz din ultimul an în care o refugiată ucraineană își pierde viața în Carolina de Nord.

Pe 26 august 2025 s-a aflat că, în Charlotte, SUA, a fost ucisă Irina Zaruțka, o ucraineancă în vârstă de 23 de ani, care venise în America pentru a scăpa de război.

Publicația locală The Charlotte Observer a scris că tânăra a fost înjunghiată mortal în seara de 22 august, într-o stație din cartierul South End.

Potrivit anchetei, Zaruțka a urcat în tren la ora 21.46. Suspectul a scos un cuțit, i-a aplicat trei lovituri din spate, după care a părăsit locul faptei. Tânăra a murit pe loc. Trupul ei a fost găsit în ultimul vagon al trenului, iar lângă el erau un cuțit și o cămașă roșie pătată de sânge.

La scurt timp după sosirea poliției la locul crimei, a fost reținut suspectul în vârstă de 34 de ani, DeCarlos Brown.

