„Kaciura a murit în timpul bombardamentului de la Horlivka”, a scrie publicația rusă Lenta. Orașul cu aproape 300.000 de locuitori, grav avariat în timpul războiului din Donbas, este e sub controlul forțelor pro-ruse.

Femeia, cunoscută sub indicativul Korsa, era colonel al Miliției Populare a Republicii Populare Donețk (DPR), una dintre republicile recunoscute de Vladimir Putin cu câteva ore înainte de declanșarea invaziei din Ucraina.

„Astăzi este o zi neagră pentru Republică. O femeie curajoasă și înțeleaptă, care a a ajutat la fondarea Miliției Populare, a murit tragic”, a spus confirmat primarul Ivan Prihodko, într-un comunicat.

Femeia era comandantul unui batalion de artilerie cu rachete și cetățean de onoare al orașului Horlivka.

Ukrainian forces eliminated one of the founders of the „DPR” Olga Kachura(Korsa) pic.twitter.com/ogNL76EZni