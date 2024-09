Ministerul rus al Apărării a anunțat sâmbătă dimineața eliminarea a 101 drone ucrainene: 53 în regiunea Briansk, 18 în ținutul Krasnodar, cinci în regiunea Kaluga, câte trei în regiunile Tver și Belgorod, câte una în regiunile Smolensk, Kursk și peninsula Crimeea și 16 în Marea Azov.

Două depozite lovite

În stilul său obișnuit, Ministerul rus al Apărării nu raportează niciun eșec, dar relatările din teren sunt diferite. Potrivit canalelor rusești de Telegram, unele dintre ele afiliate regimului de la Moscova, incendii și explozii s-au produs în noaptea de vineri spre sâmbătă la cel puțin două depozite ale armatei, și anume la Kamenîi Tihorețk (Krasnodar) și la Oktiabrski (Tver).

Depozitul din Kamenîi Tihorețk găzduia, potrivit Casei Albe, rachete nord-coreene primite de Rusia pentru a le folosi împotriva Ucrainei.

💥Russian ammunition depot in Tikhoretsk, Krasnodar region of Russia was destroyed tonight as a result of Ukrainian attack.



🇰🇵The Tikhoretsk Munitions Storage Facility was confirmed as a storage site for the North Korean munitions by the White House on October 13, 2023.



🎥Epic… pic.twitter.com/K1ifdw7WZz — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) September 21, 2024

Imagini din satelit publicate de contul de X Nexta arată că rachetele respective erau depozitate în aer liber și oferă indicii că urmau să fie transportate în apropiere de linia frontului.

Ammunition was stored in the open air at the attacked warehouse in Krasnodar Krai, satellite images show



OSINT-analysts drew attention to this. It is assumed that this is how the ammunition was being prepared for shipment – the footage also shows trucks.



The video shows a smoke… pic.twitter.com/oaRU4TG4hX — NEXTA (@nexta_tv) September 21, 2024

Imagini surprinse de localnici sugerează că explozia, care ar fi fost cauzată de un incendiu puternic izbucnit după căderea resturilor unei drone doborâte, a fost destul de puternică.

🍄‍🟫🔥 Residents of Tikhoretsk capture the smoke „mushroom” rising above the detonating warehouse of ammunition! pic.twitter.com/dxqFLmvVxo — MAKS 24 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) September 21, 2024

Două atacuri în Tver în doar trei zile

Al doilea depozit lovit este cel de la Oktiabrski (regiunea Tver), situat lângă depozitul din Toropeț, unde o explozie produsă miercuri dimineață, de asemenea în urma unui atac cu drone, a generat un cutremur cu magnitudine 2,8. Satul Oktiabrski găzduiește Depozitul 23 al Direcţiei principale de rachete şi artilerie a Ministerului rus al Apărării.

La fel ca în cazul atacului de miercuri, incendiile provocate de exploziile de astăzi au putut fi înregistrate de senzorii sateliților NASA.

Canalul de Telegram VChK-OGPU descrie acest depozit drept un „obiectiv secret”, care ar găzdui, potrivit localnicilor și altor surse, inclusiv militare, rachete nord-coreene, rachete Fath-360 livrate recent de Iran, dar mai ales racheta balistică intercontinentală Satan II. Mai mult, unele surse spun că racheta Satan II ar fi în serviciu.

It appears that the second ammunition site in Toropets, Tver region, in Russia has been struck. NASA FIRMS indicates that the entire facility is burning.



The site is 16 km (10 miles) from the other Toropets ammunition storage, which got incinerated three days ago. pic.twitter.com/qzIVKbXpp6 — (((Tendar))) (@Tendar) September 21, 2024

„Cei care au fost acolo spun că sunt silozuri de rachete, ecluze, ca într-un buncăr. În luna mai acolo a căzut o dronă, apoi militarii au spus că, dacă ar fi explodat, s-ar fi distrus totul pe o rază de 30 de kilometri. Ei spun că acolo este o rachetă Satan în serviciu de luptă”, scrie VChK-OGPU, care ar fi un canal de Telegram apropiat serviciilor secrete rusești.

Earlier, when we reported about the destruction of Russia's 107th GRAU Arsenal in Toropets, we mentioned another missile depot a few kilometers to the south in Oktyabrskii (https://t.co/d3cDABaBfz) – it is the 23rd GRAU Arsenal and last night it was also destroyed. NASA FIRMS… pic.twitter.com/0EWMz0PEqV — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) September 21, 2024

Potrivit jurnalistului Aleksandr Nevzorov, ținta principală a atacului din regiunea Tver au fost rachetele iraniene Fath-360 și rachetele nord-coreene KN-23. Depozitul are o capacitate de stocare a aproximativ 45 de mii de tone de muniții și armament, inclusiv rachete balistice, subliniază Nevzorov, citat de The Moscow Times.

Satan II, una dintre armele strategice ale rușilor

Satan II, sau RS-28 Sarmat, una dintre armele strategice cu care liderul de la Kremlin amenință Occidentul, ar fi operațională din septembrie 2023.

Într-o tentativă de a-i descuraja pe americani și britanici să permită Ucrainei să folosească rachete cu rază lungă de acțiune în Rusia, președintele Dumei de Stat, Viaceaslav Volodin, a avertizat joi că Satan II „are nevoie de doar 3 minute și 20 de secunde pentru a lovi (orașul – n.r.) Strasbourg”, din estul Franței.

Această reacție a venit după rezoluţia votată joi de Parlamentul European ce solicită ţărilor Uniunii Europene să ridice restricţiile actuale care împiedică Ucraina să utilizeze sistemele de arme occidentale împotriva ţintelor militare legitime din Rusia.

