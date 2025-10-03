Potrivit unor surse citate de Ukrainska Pravda, rafinăria din orașul Orsk a fost luată la țintă în urma unui atac pus la cale de Comandamentul Central pentru Operațiuni Speciale „A” din cadrul SBU.

Imagini distribuite pe rețelele sociale arată că un incendiu a izbucnit pe teritoriul rafinăriei în urma atacului cu drone cu rază lungă de acțiune. Conducerea a emis un ordin de evacuare, în timp ce autoritățile din Orsk le-au transmis locanicilor să nu intre în panică.

„Бавовна” палала на нафтопереробному заводі „Орськнафтооргсинтез” pic.twitter.com/1tknvIzKK9 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 3, 2025

Orsknefteorgsintez are patru unități principale de rafinare, cu o capacitate de 6,6 milioane de tone de petrol pe an.

Earlier today Ukrainian drones struck the Orsknefteorgsintez oil refinery in Orsk, Orenburg region, Russia. Several loud explosions were recorded and these were not from falling „debris”. Geolocated at 46240751.24957705105073, 58.521251351366985 pic.twitter.com/5GokXhGexg — raging545 (@raging545) October 3, 2025

Potrivit unor imagini distribuite pe rețele sociale, cozi s-au format imediat după atac la benzinăriile din Orsk și din împrejurimile orașului.

❗️After the attack on the 🇷🇺Orsk refinery, local residents began to queue for gasoline https://t.co/YUJzeVyfpx pic.twitter.com/Aw5OurLBFB — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) October 3, 2025

Aproape 40% din capacitatea de rafinare a Rusiei nu mai este operațională din cauza atacurilor cu drone efectuate de ucraineni.

Cotidianul economic Kommersant estimează că deficitul de benzină pe piața rusă a ajuns la 20%, adică aproximativ 400.000 de tone pe lună.

Economia Rusiei, bazată pe producția de gaz și petrol, se confruntă cu dificultăți majore, potrivit cotidianului italian La Stampa. Acest lucru ar putea afecta capacitatea Rusiei de a continua războiul pe scară largă împotriva Ucrainei.

