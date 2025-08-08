69% dintre ucraineni vor încetarea războiului cât mai curând

Sondajul, efectuat la începutul lunii iulie, arată o schimbare majoră în opinia publică ucraineană față de 2022. Acum, 69% dintre ucraineni susțin încheierea negociată a războiului cât mai curând posibil, comparativ cu doar 24% care vor continuarea luptei până la victorie.

Această tendință marchează o inversare aproape completă față de situația din 2022, când 73% favorizau lupta până la victorie și doar 22% preferau negocierile, potrivit Gallup.

Luptele rămân intense de-a lungul liniei frontului

Sprijinul pentru continuarea războiului a scăzut constant în toate segmentele populației ucrainene, indiferent de regiune sau grup demografic. Această schimbare vine în contextul unor noi eforturi diplomatice.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnalat disponibilitatea pentru discuții directe cu președintele rus Vladimir Putin, propunând reluarea negocierilor. În același timp, președintele american Donald Trump încearcă să exercite presiuni asupra Kremlinului cu amenințarea sancțiunilor.

În ciuda acestor mișcări diplomatice, conflictul continuă în mare parte neabătut. Există atacuri zilnice cu rachete și drone, iar luptele rămân intense de-a lungul mai multor secțiuni ale liniei frontului.

Recomandări Eroul de război înmormântat anonim în aceeași zi cu Ion Iliescu. Fragmente din viața lui Ilie Popa, veteranul care a trăit 106 ani

Scepticism privind încheierea rapidă a luptelor

Deși o majoritate clară a ucrainenilor favorizează acum încheierea negociată a războiului cât mai curând posibil, cei mai mulți sunt sceptici că luptele active se vor încheia în curând.

Conform sondajului Gallup, doar unul din patru ucraineni (25%) consideră probabil ca luptele active să se încheie în următoarele 12 luni, cu doar 5% considerând acest lucru «foarte probabil». Peste două treimi (68%) cred că este puțin probabil ca luptele active să se încheie în anul următor.

Ucrainenii nu mai au încredere în SUA

Viziunea ucrainenilor asupra celui mai proeminent aliat militar al lor s-a schimbat decisiv față de primele luni ale războiului. În 2025, doar 16% dintre ucraineni aprobă conducerea SUA, în timp ce 73% își exprimă dezaprobarea, un record negativ.

Gallup notează că «toată încrederea pe care Washingtonul a construit-o în 2022, când 66% aprobau conducerea SUA, s-a evaporat».

Tensiunile dintre Kiev și Washington au crescut în 2025 după revenirea lui Trump la Casa Albă. O întâlnire tensionată între Trump și Zelenski la Casa Albă la sfârșitul lunii februarie a coincis cu întreruperi temporare ale asistenței militare americane.

În contrast, percepțiile asupra Germaniei s-au îmbunătățit semnificativ anul acesta. Aprobarea conducerii Berlinului a atins un record de 63%, în ciuda poziției mai prudente a Germaniei în primele luni ale războiului.

Recomandări Apusul secolului Iliescu: de la adulația maselor la o înmormântare amplificată de televiziuni, dar fără tracțiune publică

Totuși, 70% cred că SUA ar putea ajuta negocierile de pace

În ciuda dezaprobării puternice față de conducerea SUA, majoritatea ucrainenilor consideră încă că Washingtonul are un rol important de jucat în rezolvarea conflictului.

70% cred că SUA ar trebui să joace «un rol semnificativ» în negocierile de pace, în concordanță cu viziunile față de țările UE (75%) și Regatul Unit (71%).

Deși unele negocieri au avut loc recent în Turcia, doar 55% dintre ucraineni susțin implicarea semnificativă a acesteia, notabil mai puțin decât sprijinul pentru UE, Regatul Unit și SUA.

Speranțe reduse pentru aderarea rapidă la NATO și UE

Ucraina și-a exprimat de mult timp dorința de a se alătura NATO, văzută de mulți ca crucială pentru securitatea pe termen lung a țării. În primii doi ani de război, speranțele pentru o aderare rapidă la NATO erau ridicate, cu majorități clare (64% în 2022 și 69% în 2023) așteptându-se ca Ucraina să fie acceptată în următorul deceniu.

Speranțele pentru o aderare rapidă la NATO au scăzut la 51% anul trecut și au continuat tendința descendentă, ajungând la 32% în 2025, jumătate față de 2022. În același timp, procentul celor care cred că Ucraina nu va fi niciodată acceptată în NATO a crescut la 33%.

Recomandări Rețeta unui faliment de miliarde la Complexul Energetic Hunedoara: numiri politice, salarii gigantice, bonusuri inventate, „multe organizații sindicale”

Speranțele pentru un viitor în UE nu au scăzut la fel de mult ca cele pentru NATO, dar sunt totuși diminuate comparativ cu începutul războiului. O majoritate subțire a adulților ucraineni (52%) se așteaptă ca Ucraina să fie acceptată în UE în următorul deceniu, comparativ cu 61% anul trecut și 73% în 2022 și 2023.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE