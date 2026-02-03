Primăria Miercurea Ciuc a precizat că majorarea taxelor a fost impusă de constrângerile legale, dar aceste creșteri „au generat, în mod firesc, nemulțumiri justificate și indignare în rândul populației”.

Mai întâi, Primăria din Miercurea Ciuc și Prefectura Harghita s-au adresat Ministerului Finanțelor, întrebând dacă există soluții legale pentru reducerea taxelor. Dar instituția condusă de liberalul Alexandru Nazare a răspuns negativ, explicând că primăriile sunt obligate să aplice legea. Adică „nu se poate renunța la bazele de impozitare majorate drastic la nivel central, nu pot fi reduse cotele de impozitare aplicate la nivel local în anul 2025 și nici nu pot fi reintroduse facilitățile acordate anterior persoanelor cu dizabilități”, a adăugat primăria condusă de Korodi Attila.

După răspunsul negativ, Primăria Miercurea Ciuc i-a trimis o petiție premierului Bolojan, în care i-a spus că lumea este nemulțumită și că Guvernul trebuie să revină asupra deciziilor.

„Populația municipiului Miercurea-Ciuc îi solicită premierului Ilie Bolojan ca, înainte de adoptarea bugetului pe anul 2026, să asigure un cadru legal care să permită autorităților locale reducerea impozitelor încă din acest an. Totodată, solicită restabilirea facilităților acordate persoanelor cu dizabilități”, scrie în document.

Amintim că peste două mii de persoane au ieșit pe 31 ianuarie la un protest în Miercurea-Ciuc împotriva creșterii taxelor și impozitelor locale, în ciuda temperaturilor extrem de scăzute. Oamenii aveau pancarte pe care scria: „Și noi am fi vrut să ne naștem sănătoși”, „Nu noi am distrus economia țării” și „Ne-ați luat dreptul la viață”.

„Am fost scutiți de taxe și impozite la o casă, la o mașină și la un teren. Și asta a retras-o, fiindcă copiii cu handicap, copiii bolnavi sunt de vină de această situație în care țara se află”, a spus Pal Istvan Csaba, din partea asociației care-i poartă numele fiului său, David. El a criticat Guvernul din care face parte și UDMR, formațiune despre care a spus că nu a făcut nimic pentru această zonă.

„E rușinos. E foarte rușinos ce face guvernul acesta cu noi. Și șefii noștri (Consiliul Local, UDMR – n.red.) Încă nu știu cu cât a crescut impozitul. Am 79 de ani, am muncit o viață întreagă și nu ne permitem să mergem la o excursie, trăim de la o zi la alta. Și Miercurea-Ciuc a ajuns acolo că nu mai e oraș locuibil. Trebuie să ne gândim să ne mutăm undeva unde trăim mai liniștiți”, a spus și Abraham Arpad, unul dintre protestatari, potrivit Agerpres.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Videoclipul de 40 de secunde care spulberă definitiv mitul conspirației „Pământului plat”

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Viva.ro
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
„Am simţit mirosul de apă de gură”. Dezvăluirile unei femei abuzate de Cristian Andrei sunt tulburătoare! „Psihologul” a chemat-o la cabinet după program! „Mi s-a spus să merg la ora 20:00, atunci când își încheia activitatea terapeutică”. Ce a urmat e revoltător
Unica.ro
„Am simţit mirosul de apă de gură”. Dezvăluirile unei femei abuzate de Cristian Andrei sunt tulburătoare! „Psihologul” a chemat-o la cabinet după program! „Mi s-a spus să merg la ora 20:00, atunci când își încheia activitatea terapeutică”. Ce a urmat e revoltător
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cele două vedete au fost surprinse petrecând un weekend romantic în Marea Britanie
Elle.ro
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cele două vedete au fost surprinse petrecând un weekend romantic în Marea Britanie
gsp
Fostul arbitru din Liga 1 a „zguduit” Bursa de Valori: „Am o avere de 60-80 milioane de euro” » Pregătește o BOMBĂ: „Lucrez la proiect, Hagi CEO!”
GSP.RO
Fostul arbitru din Liga 1 a „zguduit” Bursa de Valori: „Am o avere de 60-80 milioane de euro” » Pregătește o BOMBĂ: „Lucrez la proiect, Hagi CEO!”
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
GSP.RO
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
Parteneri
Sigur o recunoști! La 70 de ani, iubita noastră actriță a înflorit după două lovituri grele: cancer și divorț. A divorțat după ce a aflat că soțul e gay, iar un an mai târziu a făcut cancer
Libertateapentrufemei.ro
Sigur o recunoști! La 70 de ani, iubita noastră actriță a înflorit după două lovituri grele: cancer și divorț. A divorțat după ce a aflat că soțul e gay, iar un an mai târziu a făcut cancer
Ultima oră! Denise Rifai, primele declarații după ce și-a dat demisia de la KANAL D! Ce a dezvăluit, la cald, după 5 ani în trustul Dogan. Nimeni nu se aștepta la așa mutare
Avantaje.ro
Ultima oră! Denise Rifai, primele declarații după ce și-a dat demisia de la KANAL D! Ce a dezvăluit, la cald, după 5 ani în trustul Dogan. Nimeni nu se aștepta la așa mutare
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Alte știri

Fermierii riscă să nu mai primească subvențiile APIA pentru 2026, din cauza grevelor din 1300 de primării
Știri România 18:02
Fermierii riscă să nu mai primească subvențiile APIA pentru 2026, din cauza grevelor din 1300 de primării
Comunitatea Declic și rețeaua Mining Watch România cer Ministerului Mediului să anuleze avizul pentru proiectul minier de la Certej: „Este un abuz administrativ fără precedent”
Știri România 18:00
Comunitatea Declic și rețeaua Mining Watch România cer Ministerului Mediului să anuleze avizul pentru proiectul minier de la Certej: „Este un abuz administrativ fără precedent”
Parteneri
Metoda populară de gătit care crește riscul de cancer. Oncologii spun că trebuie limitată urgent
Adevarul.ro
Metoda populară de gătit care crește riscul de cancer. Oncologii spun că trebuie limitată urgent
Promisiunea făcută public de Mircea Lucescu la construirea noului stadion Dinamo: “Să îi dea Dumnezeu sănătate şi după Mondial să îşi poată onora cuvântul!”
Fanatik.ro
Promisiunea făcută public de Mircea Lucescu la construirea noului stadion Dinamo: “Să îi dea Dumnezeu sănătate şi după Mondial să îşi poată onora cuvântul!”
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Imaginea revirimentului lui CFR Cluj. Andrei Cordea este (din nou) jucătorul etapei
Imaginea revirimentului lui CFR Cluj. Andrei Cordea este (din nou) jucătorul etapei
Trei lucruri de urmărit în etapa intermediară din Superliga
Trei lucruri de urmărit în etapa intermediară din Superliga
Parteneri
Boala de care suferă Otilia. Ce diagnostic a primit artista după ce s-a căsătorit: „Nu există tratament la mine, pentru această problemă…”
Elle.ro
Boala de care suferă Otilia. Ce diagnostic a primit artista după ce s-a căsătorit: „Nu există tratament la mine, pentru această problemă…”
Val de reacții negative în mediul online după podcastul lui Bursucu’, în care a avut-o invitată pe Iuliana Beregoi. Ce a putut să o întrebe prezentatorul pe tânăra artistă
Unica.ro
Val de reacții negative în mediul online după podcastul lui Bursucu’, în care a avut-o invitată pe Iuliana Beregoi. Ce a putut să o întrebe prezentatorul pe tânăra artistă
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Viva.ro
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze

Monden

Raluca Bădulescu și-a părăsit iubitul înainte de nuntă. Se îndrăgostise de un alt bărbat la petrecerea burlăcițelor: „Am rămas cu ăla acolo 6 luni”
Stiri Mondene 17:17
Raluca Bădulescu și-a părăsit iubitul înainte de nuntă. Se îndrăgostise de un alt bărbat la petrecerea burlăcițelor: „Am rămas cu ăla acolo 6 luni”
Alex Dobrescu, fostul iubit al Cristinei Cioran, are probleme în spatele gratiilor. Ce au decis magistrații după ce acesta a refuzat un avocat din oficiu
Stiri Mondene 17:00
Alex Dobrescu, fostul iubit al Cristinei Cioran, are probleme în spatele gratiilor. Ce au decis magistrații după ce acesta a refuzat un avocat din oficiu
Parteneri
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
TVMania.ro
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
Domeniul în care se câştigă 1.000 dolari pe oră. "Cea mai bine plătită meserie din lume", pe cale să dispară
ObservatorNews.ro
Domeniul în care se câştigă 1.000 dolari pe oră. "Cea mai bine plătită meserie din lume", pe cale să dispară
Ultima oră! Ce se întâmplă acum cu magazinele “La Cocoș”, iubite de toți românii pentru prețurile foarte mici
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Ce se întâmplă acum cu magazinele “La Cocoș”, iubite de toți românii pentru prețurile foarte mici
Parteneri
Studiu șocant: „Aceste alimente sunt atât de nocive încât ar trebui tratate mai degrabă ca țigările, nu ca hrană!”
GSP.ro
Studiu șocant: „Aceste alimente sunt atât de nocive încât ar trebui tratate mai degrabă ca țigările, nu ca hrană!”
„Se căsătorește cu Francesca, face două nunți!” » Adrian Mititelu, detalii despre evenimentul anului în Bănie
GSP.ro
„Se căsătorește cu Francesca, face două nunți!” » Adrian Mititelu, detalii despre evenimentul anului în Bănie
Parteneri
Cifrele nu mint! Cât este, de fapt, indemnizația pentru copiii cu handicap mediu / Ministrul Muncii: Trebuie să o mărim
Mediafax.ro
Cifrele nu mint! Cât este, de fapt, indemnizația pentru copiii cu handicap mediu / Ministrul Muncii: Trebuie să o mărim
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
StirileKanalD.ro
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
EXCLUSIV | Mitică Dragomir, prima reacție după ce a aflat ce se întâmplă cu Mircea Lucescu: „Doamne ferește!”
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Mitică Dragomir, prima reacție după ce a aflat ce se întâmplă cu Mircea Lucescu: „Doamne ferește!”
Doliu în SRI. A murit un fost șef din Serviciul Român de Informații. Va fi înmormântat cu onoruri militare
Redactia.ro
Doliu în SRI. A murit un fost șef din Serviciul Român de Informații. Va fi înmormântat cu onoruri militare
„Copilei îi mai bătea o ţâră inima” Filmul tragediei din Sibiu, unde o soră și un frate au sfârșit după ce au căzut în pârâul înghețat. Cei doi copii nu au mai avut nici o șansă
KanalD.ro
„Copilei îi mai bătea o ţâră inima” Filmul tragediei din Sibiu, unde o soră și un frate au sfârșit după ce au căzut în pârâul înghețat. Cei doi copii nu au mai avut nici o șansă

Politic

Prima reacție a ministrului Justiției despre așteptata extrădare a lui Dani Mocanu din Italia
Exclusiv
Politică 18:16
Prima reacție a ministrului Justiției despre așteptata extrădare a lui Dani Mocanu din Italia
Adrian Veștea, prim-vicepreședinte PNL, confirmă că i-a cerut lui Ilie Bolojan, la Vila Lac, să nu demită colegii de la sectoare: „Vorbesc liber”
Politică 15:43
Adrian Veștea, prim-vicepreședinte PNL, confirmă că i-a cerut lui Ilie Bolojan, la Vila Lac, să nu demită colegii de la sectoare: „Vorbesc liber”
Parteneri
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
Singura condiție pentru care Sorana Cîrstea ar juca și în 2027. Tenismena a oferit răspunsul momentului
Fanatik.ro
Singura condiție pentru care Sorana Cîrstea ar juca și în 2027. Tenismena a oferit răspunsul momentului
Copilul tău poate fi mai bun la matematică dacă face asta! Recomandarea oamenilor de știință
Spotmedia.ro
Copilul tău poate fi mai bun la matematică dacă face asta! Recomandarea oamenilor de știință