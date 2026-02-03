Primăria Miercurea Ciuc a precizat că majorarea taxelor a fost impusă de constrângerile legale, dar aceste creșteri „au generat, în mod firesc, nemulțumiri justificate și indignare în rândul populației”.

Mai întâi, Primăria din Miercurea Ciuc și Prefectura Harghita s-au adresat Ministerului Finanțelor, întrebând dacă există soluții legale pentru reducerea taxelor. Dar instituția condusă de liberalul Alexandru Nazare a răspuns negativ, explicând că primăriile sunt obligate să aplice legea. Adică „nu se poate renunța la bazele de impozitare majorate drastic la nivel central, nu pot fi reduse cotele de impozitare aplicate la nivel local în anul 2025 și nici nu pot fi reintroduse facilitățile acordate anterior persoanelor cu dizabilități”, a adăugat primăria condusă de Korodi Attila.

După răspunsul negativ, Primăria Miercurea Ciuc i-a trimis o petiție premierului Bolojan, în care i-a spus că lumea este nemulțumită și că Guvernul trebuie să revină asupra deciziilor.

„Populația municipiului Miercurea-Ciuc îi solicită premierului Ilie Bolojan ca, înainte de adoptarea bugetului pe anul 2026, să asigure un cadru legal care să permită autorităților locale reducerea impozitelor încă din acest an. Totodată, solicită restabilirea facilităților acordate persoanelor cu dizabilități”, scrie în document.

Amintim că peste două mii de persoane au ieșit pe 31 ianuarie la un protest în Miercurea-Ciuc împotriva creșterii taxelor și impozitelor locale, în ciuda temperaturilor extrem de scăzute. Oamenii aveau pancarte pe care scria: „Și noi am fi vrut să ne naștem sănătoși”, „Nu noi am distrus economia țării” și „Ne-ați luat dreptul la viață”.

„Am fost scutiți de taxe și impozite la o casă, la o mașină și la un teren. Și asta a retras-o, fiindcă copiii cu handicap, copiii bolnavi sunt de vină de această situație în care țara se află”, a spus Pal Istvan Csaba, din partea asociației care-i poartă numele fiului său, David. El a criticat Guvernul din care face parte și UDMR, formațiune despre care a spus că nu a făcut nimic pentru această zonă.

„E rușinos. E foarte rușinos ce face guvernul acesta cu noi. Și șefii noștri (Consiliul Local, UDMR – n.red.) Încă nu știu cu cât a crescut impozitul. Am 79 de ani, am muncit o viață întreagă și nu ne permitem să mergem la o excursie, trăim de la o zi la alta. Și Miercurea-Ciuc a ajuns acolo că nu mai e oraș locuibil. Trebuie să ne gândim să ne mutăm undeva unde trăim mai liniștiți”, a spus și Abraham Arpad, unul dintre protestatari, potrivit Agerpres.

