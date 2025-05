„UE a aprobat cel de-al 17-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, vizând aproape 200 de nave din flota sa fantomă. Noile măsuri abordează, de asemenea, ameninţările hibride şi (încălcarea – n.r.) drepturilor omului”, a anunțat Kaja Kallas pe contul său de X în marja unei reuniuni a miniştrilor apărării din UE, la Bruxelles.

The EU has approved its 17th sanctions package against Russia, targeting nearly 200 shadow fleet ships.



New measures also address hybrid threats and human rights.



More sanctions on Russia are in the works.



The longer Russia wages war, the tougher our response.