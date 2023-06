În seara de 7 iunie, când Stephan Pelger trebuia să participe la petrecerea revistei VIVA!, dar s-a răzgândit în ultimul moment, designerul s-a văzut cu Chef Cosmin Ailincă, fost participant la „Chefi la cuțite”, emisiunea de la Antena 1, chiar în restaurantul bucătarului.

Cei doi au stat de vorbă aproximativ 50 de minute, au servit vin, iar apoi, aproximativ la miezul nopții, designerul s-a îndreptat spre casă pe jos, conform spuselor lui Cosmin Ailincă. Fostul concurent de la „Chefi la cuțite” devenit patron de restaurant a dezvăluit într-un interviu pentru emisiunea lui Dan Capatos ce a discutat cu Stephan Pelger.

Cosmin Ailincă, despre ultima întâlnire cu Stephan Pelger: „Era puțin abătut, supărat”

„Ne-am împrietenit, eu fiind brașovean, având persoane cunoscute împreună. Chiar aseară am stat împreună la masă și am băut un pahar de vin”, a povestit Cosmin, care a și mărturisit că Stephan Pelger era neliniștit din cauza situației mătușii sale în Germania.

„Era puțin abătut, supărat, dar la plecare a fost zâmbitor. Am discutat de niște lucruri normale. Mi-a spus că se va întoarce astăzi cu două prietene, mi-a spus că are un eveniment privat. Din păcate, nu s-a mai întors. Poate că am fost ultimul om care l-a văzut în viață. Nu mă așteptam. Dacă știam, îl țineam aici mai mult”, a declarat patronul restaurantului unde a fost Stephan Pelger ultima dată, notează Spynews.

Site-ul cancan.ro a publicat și ultimele imagini cu Stephan Pelger. Pe camerele de supraveghere designerul a fost surprins la masă, alături de Cosmin Ailincă.

Reacția oficială a Poliției în cazul morții creatorului de modă Stephan Pelger

Stephen Pelger avea 44 de ani și era unul dintre cei mai cunoscuți creatori vestimentari din România. Joi, Pelger a fost găsit mort, acasă, de polițiști. „La data de 8 iunie 2023, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 8 au fost sesizați, prin 112, cu privire la faptul că într-o locuință din sectorul 2 se află o persoană decedată. La fața locului s-au deplasat polițiștii, precum și un echipaj medical care a constat decesul persoanei.

În vederea stabilirii cauzelor și condițiilor în care s-a produs decesul, cercetările au fost preluate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Serviciul Omoruri. Trupul neînsuflețit urmează a fi transportat la INML în vederea efectuării necropsiei”, se arată în comunicatul dat de Poliție.

Stephan Pelger suferea de depresie și de insomnie cronică

În urmă cu trei luni, Stephan Pelger a fost invitat în emisiunea lui Teo Trandafir de la Kanal D. Aceasta a fost ultima lui apariție pe micul ecran. Designerul s-a bucurat atunci de invitația prezentatoarei: „Bine te-am găsit, Teo”, a spus el, după care Teo Trandafir l-a întrebat despre depresie. „Acesta este un subiect tabu, este un subiect tabu să fii depresiv, să fii anxios, alcoolic, să ai probleme cu tot felul de substanțe. Acum cazul meu este unul foarte clar. Ce s-a întâmplat atunci în Franța m-a marcat îngrozitor de tare”, a declarat el.

Stephan Pelger, răpit, jefuit și bătut la Cannes în 2018

Episodul din Franța la care a făcut referire s-a întâmplat în anul 2018. Designerul a fost răpit, jefuit și bătut de două femei la Cannes. Într-o postare pe rețelele de socializare, el a dezvăluit atunci prin ce a trecut. „În această dimineață, la ora 9, s-a întâmplat ceva de neimaginat, în timp ce mă întorceam dintr-un club. Știu că ar putea să nu vă preocupe subiectul pe voi, dar sunt foarte speriat. Și scriind despre asta, poate pot trece mai repede peste acest incident teribil, care a avut loc la Cannes.

Două femei au sărit dintr-o mașină, m-au tras înăuntru și m-au dus într-o parcare. M-au bătut cu picioarele până am leșinat. Apoi m-au aruncat pe stradă îmbrăcat doar în pantaloni. Mi-au furat totul, dar nu asta este important! Voi rămâne cu această imagine în cap și voi fi mereu speriat!

După ce m-a găsit o doamnă, au venit paramedicii și m-am dus la spital. Am avut nevoie de câteva copci la cap. Poliția a fost de mare ajutor, la fel și prietenii mei, care nu au plecat de lângă mine nicio clipă”.

