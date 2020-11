Ultimele declarații făcute de Vladimir Găitan. Ce spunea actorul despre starea lui de sănătate și de ce a refuzat să mai urce pe scenă. “Îmi aștept sfârșitul”

Vladimir Găitan a fost prezent atunci la Teatrul de Comedie din București, la evenimentul de inaugurare a ”Aleii Comediei”, un omagiu adus actorilor Radu Beligan, Marin Moraru, Gheorghe Dinică, Amza Pellea, Iurie Darie și Dem Rădulescu. El a dezvăluit care este starea lui de sănătate.

”Am fost ca un brad, mi-am trăit viața. Acum nu mai ies din casă decât atunci când trebuie. Colegii mă cheamă la muncă, la teatru, dar nu-mi mai vine să ies să joc pe doi lei.

Am obosit și nu mai pot să urc pe scenă. Fiica mea îmi duce mai departe visul. Sunt bătrân și vreau să îmi trăiesc bătrânețea acasă, cu cei dragi.

Acum am venit să-mi revăd foștii colegi, colege, m-au chemat la evenimentul acesta și am venit”, a declarat Vladimir Găitan pentru Click, în luna decembrie anului trecut.

Deși au existat propuneri de roluri în televiziune și teatru, actorul le-a refuzat.

”Sigur, au mai fost și oferte de seriale, dar nu m-am încumetat să merg. Îmi aștept sfârșitul și nu mai vreau altceva.

Am jucat teatru până am spus stop. Iar în televiziune am jucat în câteva seriale de la Acasă și Pro TV. Atât. Am zis că este prea mult. Prefer să mă odihnesc”, a mai adăugat regretatul actor.

