Ultimul cuvânt al lui Gheorghe Dincă despre cazul Caracal: „Am violat, recunosc, dar n-am omorât pe nimeni. Nici pe Luiza, nici pe Alexandra”

La finalul oricărui proces penal, înainte ca instanța să rămână în pronunțarea verdictului, inculpații au dreptul, potrivit legii, la un ultim cuvânt. E un monolog prin care ei încearcă să înduplece judecătorii, ca să-i achite sau ca să le dea pedepse mai mici.

Joi, 16 iunie, la ultimul termen al procesului în care e judecat pentru uciderea Alexandrei Măceşanu şi a Luizei Melencu, Gheorghe Dincă a încercat să demonteze acuzaţiile DIICOT, atacându-le pe patru fronturi.

Ce a recunoscut Dincă în sala de judecată

„Doamnă preşedintă şi onorată instanţă, sunt de acord să fiu condamnat doar pentru faptele ce le-am săvârșit”. Aşa şi-a început Dincă ultimul său cuvânt de inculpat.

În procesul de la Tribunalul Olt sunt 8 capete de acuzare împotriva lui: trafic de persoane, trafic de minori, viol (două fapte), omor calificat (două fapte) și profanarea de cadavre sau morminte (două fapte). Dar în ultimul lui cuvânt de inculpat, timp de zece minute, în care a încercat să obţină îngăduinţa instanţei, Dincă nu s-a referit decât la infracţiunile de omor şi de profanare de cadavre, pentru care a cerut achitarea.

Bărbatul din Caracal nu a negat că le-ar fi întâlnit pe cele două victime sau că le-ar fi dus în casa lui. Ba chiar a recunoscut, în sala de judecată, agresiunea sexuală asupra uneia dintre fete.

E adevărat, sunt vinovat pentru viol asupra lui Măceşanu Alexandra, pe care-l şi recunosc. În rest, nu am nicio vină la celelalte… Cum, ce-am profanat? Care cadavre le-am profanat? N-am omorât pe nimeni, nici pe Luiza, nici pe Alexandra. Declarația lui Gheorghe Dincă:

„Nu s-a găsit niciun oscior prin curte”

Acuzaţiile de omor calificat sunt cele mai grave din lista faptelor pentru care Dincă a fost trimis în judecată. Pedeapsa maximă prevăzută de Codul Penal este detenţia pe viaţă, respectiv 30 de ani de închisoare, dacă inculpatul a împlinit vârsta de 65 de ani.

Dincă are 69 de ani, iar dacă va fi găsit vinovat, el îşi va petrece în spatele gratiilor tot restul zilelor.

A cerut să nu fie condamnat pentru crime, iar primul argument cu care a venit a fost lipsa probelor. În dimineaţa de 26 iulie 2019, a doua zi după ce Alexandra Măceşanu a sunat la 112, poliţiştii au intrat în curtea lui, unde au găsit, sub un butoi metalic, cenușă și fragmente de oase umane calcinate.

„Eu doresc”, a spus Dincă în ultimul lui cuvânt, „să se facă dovada probei ADN din substanţa organică ce s-a ars în 25.07.2019. Şi atunci se va stabili dacă, într-adevăr, a fost ars un corp uman, viu sau mort, în acel butoi. Sau ce s-a ars. Unde este proba ADN din substanţa organică de sub butoi, ca să se stabilească, să se clarifice, într-adevăr, dacă eu am omorât şi am ars pe acea persoană?”.

În discursul său din faţa instanţei, Dincă a întrebat, retoric, „cum se poate arde un cadavru uman? Dacă eu ardeam un corp uman în acel butoi, nu se vedea afectat butoiul, la acea temperatură, de 800 de grade…?”. El susţine că în dosarul DIICOT, pentru cele două crime de care este acuzat, „nu există probe. Pentru că nu s-a găsit, nu pentru că au ținut anchetatorii cu Gheorghe Dincă”.

Cum să fiu vinovat, dacă nu s-au găsit oase? S-a sigilat curtea, s-a săpat şi plecau cu sacii la Bucureşti. Nu s-a găsit niciun oscior, până la urmă, prin curte. Declarația lui Gheorghe Dincă:

Gheorghe Dincă este acuzat că le-a ucis pe Alexandra Măceşanu şi pe Luiza Melencu

„Am fost supus să iau asupra mea acele aşa-zise crime”

Conform rechizitoriului prin care a fost trimis în judecată, Gheorghe Dincă a mărturisit cum le-a ucis pe cele două fete şi cum a incendiat cadavrele în butoiul găsit în curte. Sunt declaraţii scrise, date în faţa anchetatorilor, dar şi mărturisirile înregistrate, pe care Dincă le făcea în arest, unui coleg de celulă.

În ianuarie 2020, spre finalul anchetei penale, Dincă şi-a schimbat declaraţia şi a susţinut că vinovaţi de dispariţia celor două fete sunt Ştefan B. şi Petruţa M. A descris cum arătau ei şi ce vârste aveau, iar poliţiştii au căutat la evidenţa populaţiei şi au găsit trei persoane cu date de identitate apropiate. Dar când i-au arătat poze cu chipurile lor, Dincă a spus că nu-i recunoaşte pe niciunul.

În ultimul lui cuvânt din proces, el a pomenit din nou de Ştefan B. şi de Petruţa M. Apoi şi-a amintit că procurorul de şedinţă l-a întrebat, în sala de judecată, de ce nu a spus, din prima zi de anchetă, că Ştefan şi Petruţa sunt implicaţi în acest caz. „Corectă întrebarea”, a apreciat Dincă și care i-a spus apoi judecătoarei că a fost convins să ia faptele asupra lui şi cu bătaia, dar şi cu argumentul „că o să mi se dea în instanţă jumate din pedeapsă, şi din jumate din pedeapsă, o să fac 6-7 ani, că o să ies la muncă și nu știu ce…”.

În sala de judecată, Dincă a mai susţinut că a fost torturat „şi aşa am fost supus să iau asupra mea acele aşa-zise crime, neexistente. Nu există! Fetele nu sunt moarte!”.

„Când au dat televiziunile pe dânşii, pac! – presiuni”

Dincă a mai declarat, la ultimul termen al procesului, că „ancheta a fost făcută între patru ochi, la IGPR” şi că „eu eram învăţat ce trebuie să spun de «domn profesor»”, adică de profilerul poliţiei implicat în ancheta DIICOT.

„Totul este numai o înscenare şi trebuie să fiu, să rămân în puşcărie pe viaţă sau cum se dă sentinţa, la comandă. Totul e la comandă”, a acuzat Dincă. El a explicat că „procurorii m-au luat să mă cerceteze DIICOT-ul Bucureşti, structura centrală, că dânșii am înţeles că sunt meseriaşi şi trebuie să fiu anchetat acolo şi să fiu ţinut la Bucureşti. (…) Şi când au dat televiziunile pe dânşii, pac! – presiuni, normal că a trebuit să mă dea lăsat, să fiu judecat și să stau la carceră. De ce? Că eu n-am avut nimic de ascuns”, s-a apărat Dincă.

El a mai explicat instanţei că a fost trimis în judecată şi pentru că „ei ştiu, la nivel înalt, pe cine acoperă” şi că el s-a răzgândit şi a revenit asupra recunoaşterii faptelor după ce şi-a dat seama „că toate crimele din România care nu au autor mi se vor pune mie în spate”.

Dincă reclamă că a fost lipsit de apărare

Dincă a mai spus în sala de judecată că toţi avocaţii din oficiu pe care i-a avut, şi la proces, dar şi în timpul anchetei penale dinainte, nu i-au răspuns la telefon şi nu s-au sfătuit cu el, pentru o strategie de apărare eficientă.

„Eu n-am avut consultaţie, ca să mă consult, să vin la termen la instanţă, să le spun «uite ce trebuie să vorbeşti»… V-am cerut şi dumneavoastră să-mi daţi voie să studiez dosarul. Am fost de două ori la dosar, patru ore într-o zi, prima dată, şi-n a doua – două ore, și-atât. Ca să studiez 50 de volume, să extrag datele amănunţite din dosar și să-mi pot face apărarea”, a reclamat Dincă.

El a adăugat: „Nu se poate să fiu judecat aşa, numai pe ce s-a scris. Păi, s-a scris pentru că aşa au vrut procurorii! Aşa au făcut procurorii şi rechizitoriul de 410 pagini, şi dosarul de 50 de volume, numai ca să fie și să nu-l înţeleagă nimeni. Cine studiază, să nu înţeleagă nimic”.

Judecătoarea care urmează să dea primul verdict din acest dosar l-a întrerupt:

Preşedinta completului: Am înţeles. Şi, concluzionând, ne spuneţi că nu sunteţi vinovat.

Gheorghe Dincă: Nu, doamna preşedinte, sigur. N-am omorât pe nimeni. Să se dea proba, să se depună probele ştiinţifice!

Cu ultimul cuvânt al lui Dincă, procesul „Caracal” s-a încheiat la Tribunalul Olt. Instanţa a anunţat că va pronunţa sentinţa pe 12 august 2022. Decizia nu este definitivă, iar familiile celor două victime au anunţat deja că o vor ataca. Procesul va continua la Curtea de Apel Craiova, care va da verdictul final.

Alexandra Măceşanu avea doar 15 ani când a dispărut fără urmă

Cum au dispărut cele două fete

Alexandra Măceşanu avea doar 15 ani. Pe 24 iulie 2019, ea a plecat de acasă spre Caracal, ca să se întâlnească cu un prieten, și a dispărut fără urmă. A doua zi, Alexandra a sunat la 112 din casa lui Gheorghe Dincă.

Anchetatorii au așteptat până dimineața ca să intre în curtea lui Dincă. După ce au găsit acolo un butoi metalic, iar sub el, cenușă și fragmente de oase umane calcinate, au anunţat că Alexandra a fost ucisă. Cazul ei a adus în atenţie dispariţia Luizei Melencu, o tânără de 18 ani care fusese văzută ultima oară tot în Caracal, pe 14 aprilie 2019.

Dincă a fost acuzat că le-a luat cu maşina la autostop pe cele două fete, că le-a sechestrat şi le-a dus în casa lui, unde le-a violat şi apoi le-a ucis, arzând apoi cadavrele în acel butoi de tablă.

A fost trimis în judecată de DIICOT în ianuarie 2020. În acelaşi dosar, Ştefan Risipiţeanu, un bărbat de 48 de ani din Caracal, vecin cu Dincă, e acuzat că a violat-o pe Luiza Melencu.

În ultimul lui cuvânt, şi Risipiţeanu a spus că e nevinovat şi a cerut achitarea.

