I-a amenințat pe Marcel Bartic și Theodor Paleologu

Dragoș Gorgan obișnuia să amenințe pe Facebook diverse persoane cu care nu era de acord. Una dintre acestea a fost profesorul Marcel Bartic, care a și depus plângere la poliție, în august 2025, împotriva tânărului. Ulterior, a mai existat o sesizare pe numele lui și din partea reprezentanților Institutului Ellie Wiesel. 

„Ultimul Mare Profet”, interzis 3 ani pe rețele sociale. Dragoș Gorgan, condamnat pentru negarea holocaustului și utilizarea de simboluri fasciste și legionare 
Profesorul Marcel Bartic a fost amenințat de Dragoș Gorgan pe Facebook

În octombrie 2025, după ce Gorgan l-a amenințat și pe profesorul Theodor Paleologu, Parchetul și Poliția au descins la domiciliul din Botoșani, de unde au fost ridicate mai multe bunuri relevante pentru anchetă, între care un telefon și un laptop, o cruce de fier ce avea aplicată svastica și mai multe cărți cu titluri precum „Hitler și societățile secrete”, „În buncărul lui Hitler”. Ulterior, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore.

Anchetatorii au susţinut că acesta utiliza conturile „Ultimul Mare Profet” şi „Dragoş Gorgan” de pe Facebook pentru a distribui imagini cu Adolf Hitler efectuând salutul nazist, pentru a publica mesaje care minimalizau Holocaustul și prin care susținea, printre altele, că numărul victimelor „ar fi trebuit să fie mult mai mare”. Tânărul de 25 de ani a evitat o pedeapsă mai dură, care putea să ajungă la închisoare cu executare, după ce a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorii. 

Zeci de mesaje antisemite

Astfel, a primit patru condamnări între 3 luni și 10 luni, care, prin contopire, au determinat pedeapsa finală de 1 an și 5 luni de închisoare, cu suspendare sub supraveghere pe un termen de 3 ani. În plus, Judecătoria Dorohoi i-a impus, prin hotărârea din 13 martie 2026, „interzicerea „dreptului de a utiliza rețele de socializare (Facebook, Instagram, TikTok etc.) în scopul realizării de postări, comentarii, aprecieri, distribuiri de imagini/videoclipuri sau texte publice”, tot pe o perioadă de 3 ani, de la data rămânerii definitive a hotărârii. În plus, trebuie să efectueze muncă în folosul comunității timp de 60 de zile lucrătoare.

Gorgan a postat pe cele două conturi pe care la administra zeci de mesaje antisemite, cum ar fi „Afară cu jîdanii din țară!”, „România are un diagnostic crunt: este parazitată cu evrei”, „Cine n-are israeliłi, să-și cumpere. Cine are, să-i bată măr”, „Evreii și-au pierdut mandatul divin”, „Jew Jitsu toată lumea!”, „Mai bine arian decât semit”, dar și mesaje și imagini de admirație la adresa Mișcării Legionare. Pe profesorul Bartic, l-a amenințat, prin comentarii, cu acte de violență: „pai f bine ca să știu cui îi rup capul” și „(..) da ma popândăule. Ce crezi ca rămâne așa? Trădătorii se execută la plutonul de execuție”.  De asemenea, de pe contul Ultimul Mare Profet, i-a trimis mesajul privat „te dezintegrez”.

„Postări necesare, în contextul actual”

În urma raportărilor, ambele conturi au fost închise de către Facebook, întrucât nu respectau normele comunității. Dragoș Gorgan a declarat că nu este sigur dacă toate postările reținute în acuzații au fost realizate de el. A completat că postările au avut legătură cu „genocidul din Gaza”, „teama ca ceea ce se întâmplă în Gaza se va întâmpla și poporului său” și că beneficiază de dreptul la libera exprimare. A mai spus că în postarea în care spunea că victimele holocaustului au fost maximizate a fost influențat de o serie de scrieri pe această temă, iar faptul că a spus că „trebuiau 12, nu 6” (milioane de evrei – n. red.) „ironiza jocul de numere care este folosit între intelectualii de stânga și de dreapta”.

„Consideră că, în contextul actual, postările pe care le-a făcut sunt necesare, dar admite că se impunea un timbru mai moderat, însă reacțiile sale acide se datorează ignoranței și indiferenței societății față de genocidul din Gaza”, se mai susține în hotărârea instanței, cu referire la declarația tânărului. Despre profesorul Marcel Bartic a afirmat că, inițial, a fost simpatizantul acestuia, până în momentul în care Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale și pe Palatul Parlamentului au fost proiectate „Steaua lui David” și drapelul Israelului „moment în care s-a decis să ia atitudine și să atace sursele de răspândire a urii în societate”.

A mai declarat că „nu a pus în practică nimic din ce a precizat în comentariile și postările sale și nici nu intenționează să facă acest lucru, însă este pregătit în orice moment să își apere patria, neamul, identitatea, memoria, cultura și istoria, în mod direct proporțional cu atacul asupra acestor elemente, chiar cu prețul libertății”.

Apărare neverosimilă

„Apărările inculpatului Gorgan Dragoș sunt neverosimile. În realitate, susținerile publice ale acestuia au un scop vădit rasist și antisemit, urmărind promovarea unor idei, concepții și doctrine care nu sunt în acord cu valorile constituționale ale României. Susținerea cauzei genocidului din Gaza nu poate justifica atitudinile ostile față de întreaga comunitate etnică evreiască (interzise expres de legislație atunci când îmbracă forma promovării unor conspirații și a incitării la ură) și nu este de natură a înlătura prohibiția expresă a legii de a promova simboluri cu caracter fascist și legionar, respectiv salutul nazist și simbolurile Mișcării Legionare din România (Garda de Fier). Salutul nazist este expresia publică a ideologiei naziste, care promovează superioritatea rasială, cultul conducătorului, negarea democrației, antisemitism și violență politică, iar Mișcarea Legionară a fost o organizație politică și paramilitară de extremă dreapta din România caracterizată, printre altele, prin antisemitism radical”, a susținut magistratul care a analizat acordul de recunoaștere a vinovăției. 

Dragoș Gorgan. Foto: Facebook

Potrivit judecătorului, negarea sau minimalizarea Holocaustului reprezintă un abuz al dreptului la liberă exprimare, astfel cum a concluzionat și Curtea Europeană a Drepturilor Omului în numeroase cauze aflate pe rolul acesteia. Magistratul a constatat și că Dragoș Gorgan nu a înțeles pe deplin consecințele faptelor sale și a încercat să își justifice acțiunile: „Eu l-am folosit pe Hitler pentru a face o comparație cu Beniamin Netanyahu deoarece faptele lor au același rezultat. Îi înțeleg și partea negativă și partea pozitivă, așa cum și Beniamin Netanyahu are părți bune și părți rele. Nu încerc să îmi justific faptele, încerc doar să le explic”. 

În favoarea tânărului a fost evidențiat faptul că are vârsta de doar 25 de ani, iar pe parcursul urmăririi penale a manifestat o conduită corectă și cooperantă, caracterizată prin prezentarea constantă în fața organelor judiciare și exercitarea în limite legale a dreptului său la apărare. „Aceste referințe care îl indică drept o persoană ce dispune de suficiente resurse pentru conștientizarea reală și efectivă a consecințelor negative ale comportamentului său antisocial, astfel încât pe viitor să își conformeze conduita valorilor sociale protejate de lege. Prezintă un potențial mare de integrare socială, mediul în care acesta trăiește putând contribui în mod favorabil la dezvoltarea sa”, a conchis judecătorul care a pronunțat hotărârea.

Un bărbat rănit într-un accident în Vâlcea a fost rănit, din nou, după ce ambulanța s-a lovit cu o mașină de gunoi

