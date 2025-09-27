Vestea că Ioana Popescu a murit a apărut ieri, în întreaga presă din România. Mihai Ștefan Lungu, iubitul ei, a fost cel care a anunțat în presă trista veste. „Am venit și am stat două-trei săptămâni la București, după care a început să se simtă rău. I-am cumpărat pastile, începuse să se umfle. În ultima perioadă, avea burta foarte umflată, era constipată.”

„Trebuia să ne vedem pe 23 (n.r. septembrie) că pe 24 era plecarea în Italia. La 8.55 când eu eram în tren, ea mi-a dat mesaj și mi-a zis că e la spital cu o vecină. De fapt, ea a fost singură la spital”, a declarat acesta pentru Cancan.

Ultimul mesaj transmis de Ioana Popescu

Din 20 septembrie, Ioana Popescu nu mai apăruse public. În urmă cu șapte zile, pe pagina ei de Facebook, a avut un mesaj pentru Gigi Becali, căruia îi spunea Jiji Becali. „Revin cu câteva ziceri pentru stimatul domn Jiji Becali, despre care, aflând recent — după succesiunea făcută după părinți — ce să vezi, am constatat că familia dânsului este, prin alianță, rudă cu mine, pe partea grecească a familiei.

⚽ Domnul Jiji Becali, la care mă refer, pe care îl cunosc încă din anul 2000, de pe vremea când lucram la revista VIP. ⚽ Domnul Jiji este, într-adevăr, cel mai cuvios machedon, dar inteligența nu se măsoară în câte cruci faci pe zi.”, scria ei.

Recomandări Povestea cafenelei Capșa, templul „cancanului și al farnientei” unde femeile nu îndrăzneau să intre. Curcanul „țintirom”, anulat de ciocolatele Frantz-Iosef Suveranul

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Și a continuat cu presupusele sfaturi pe care i le dăduse privind fotbalul. „Acum trei zile mi-am permis să-l sfătuiesc, uitându-mă la un matinal de fotbal, unde dânsul se văicărea, iar eu, simțind parcă dezastrul ce urma cu Botoșaniul, l-am sfătuit să ia un anumit antrenor.

⚽ Ca fapt divers, acel antrenor nici nu știa că l-am propus, în plus nu aș fi avut niciun beneficiu, ba mai mult: nici nu știu dacă acel domn ar fi vrut să vină la Steaua/FCSB. ⚽ Dar eu știu — pentru că sunt foarte deșteaptă și mă pricep și la oameni, și la fotbal — că ar fi fost exact soluția pentru recalibrarea FCSB.

⚽ Însă, pentru că dl. Jiji e și șmecher, și scrie „miau” și „s-au legat”, și misogin, și încăpățânat, și un pic tralala, evident că nu m-a ascultat. Și și-a luat-o din plin de la moldoveni.

⚽ Mă bucur, sincer, mult — nu din răutate, ci pentru că sunt dinamovistă de mică și pentru că nu suport obraznicii misogini. ⚽ Și mi-e și silă, și scârbă: degeaba au unii bani și putere, dacă judecă fix ca niște oi tralala”.

Cine a fost Ioana Popescu

Ioana Popescu, cunoscută în presa tabloidă drept „devoratoarea de fotbaliști”, a fost jurnalistă, scriitoare și prezentatoare TV. Ea a devenit celebră mai ales prin aparițiile sale controversate și prin dezvăluirile legate de relațiile cu mai mulți sportivi, care i-au adus această poreclă.

În televiziune, a avut propria emisiune numită „Ioana Night Show”, difuzată mai întâi la 6TV și apoi la Giga TV, unde combina revista presei cu invitați și momente de divertisment. A mai apărut ca invitată în talk-show-uri mondene precum „Un Show Păcătos” sau „WowBiz”, unde era adesea implicată în scandaluri și confruntări în direct.

De asemenea, a participat la emisiunea „Agenția VIP”, unde și-a expus viața personală. Cariera ei a fost marcată de controverse, iar presa a relatat inclusiv despre momente mai dificile, cum ar fi faptul că ar fi fost concediată de la un post TV pentru comportament nepotrivit.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE