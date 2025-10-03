Primul maraton și pasiunea pentru alergare

Pasiunea pentru alergare a cuprins-o pe Tanja în 2007. Atunci a alergat primul ei maraton, purtând simpli pantofi sport de la un magazin ieftin. A durat 4,5 ore, iar de atunci alergatul a devenit pasiunea ei. A alergat neîncetat, până când a încercat primul său maraton organizat în deșert: în Sahara. Acolo a avut un moment definitoriu.

„Fermierii blocau în Tunisia șoselele, în semn de protest pentru apă, dar au fost imediat îndepărtați de armată”, își amintește Tanja Braun.

Acest paradox, între lipsa apei în deșert și surplusul de apă pe care îl avea la dispoziție, a inspirat-o să creeze proiectul „Global Desert Race” (GDR).

Proiect de viață: 10 deșerturi, 10 țări, 10.000 km

Din acest paradox a luat naștere „Global Desert Race (GDR)” – provocarea sa personală, prin care vrea să atragă atenția asupra lipsei dramatice de apă. De aceea parcurge zece ultramaratoane prin cele mai neprielnice regiuni ale planetei. Timp de un an s-a pregătit pentru primul său maraton, în martie 2025.

Aceasta a traversat Sahara din Maroc în 14 zile. Încă de la început, însă, provocarea a fost extremă.

„Primele trei zile au fost un adevărat calvar. Mă gândeam că nu voi reuși niciodată să parcurg cei 1000 de kilometri”.

Inițial dorea să alerge 14 ore pe zi

Diferențele de temperatură au forțat-o să își schimbe planul inițial. Inițial dorea să alerge 14 ore pe zi, dar când la apus temperatura scădea la 5 grade, devenea prea frig pentru a continua. În final, a alergat 10 ore pe zi.

Provocările întâlnite

Deși discuta după fiecare zi traseul următor cu ghidul local, Braun s-a rătăcit într-o zi.

„Am alergat printr-o albie de râu, trebuia să merg la stânga, dar nu era niciun punct de reper”.

Deși avea GPS de urgență, dispozitivul nu avea semnal.

„Nu aveam nici cea mai mică idee unde eram. Frica a început să apară. Mă gândeam cât timp vor ajunge cei trei litri de apă. Apoi am zărit un deal negru, un obiectiv la orizont. Asta m-a ajutat să nu merg în cerc”.

Ghidul, aflat cu mașina, a urmat aceeași intuiție și a găsit-o pe Tanja la deal.

În mai 2025, aventura a continuat în Wadi Rum, Iordania, a doua etapă a GDR. Tanja și-a găsit rapid ritmul la 35 de grade. Putea menține un ritm de 70 km pe zi, până dimineața zilei a șaptea, când un scaun de camping s-a prăbușit sub ea.

„Am căzut brusc la pământ. Strigam de durere! Știam imediat că e ceva serios”.

„La final plănuiesc un maraton în Australia”

A mai alergat 10 kilometri printr-un canion, dar durerea nu a cedat.

„La următorul punct de control am ajuns deja curbată, nu mai puteam merge drept. Ghidul m-a dus la un hotel în deșert cu asistență medicală”.

Maratonul s-a încheiat. Mai târziu, medicii au diagnosticat o fisură a coccisului. În prezent, ea este din nou în antrenament și luna aceasta va reveni în Iordania.

Provocarea viitoare este și mai mare: „La final plănuiesc un maraton în Australia. Acolo mă așteaptă provocări complet diferite”.

Cele mai dificile curse de alergare din lume sunt ultramaratoanele, curse extrem de provocatoare care îi fac pe participanți să-și atingă și chiar să-și depășească limitele personale, unii dintre ei. Iată care este cel mai greu maraton din lume.



