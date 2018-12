Adolescentul născut în Chile, pe numele lui Brian, susține că a călătorit către festival din New York. El ar fi consumat droguri și a băut alcool pentru prima dată.

Într-un interviu, el susține că s-a îndrăgostit de una dintre femeile pe care le-a întâlnit la festival, dorind să o ceară de nevastă.

„A fost incredibil. Atât de grozv! Îmi vine să plâng numai să plâng numai când mă gândesc. Am făcut sex pentru prima dată, am băut alcool pentru prima dată și am luat droguri pentru prima dată. Am fost foarte emoționat la început, dar alți bărbați au făcut tot pentru a mă ajuta. Fiecare invitat a fost lăsat să aleagă două femei alături de care să petreacă vacanța. Una dintre ele a fost Andrea și m-am îndrăgostit de ea. Vreau să fie iubita mea, pentru că m-a tratat cu grijă”, a spus tânărul, vizibil entuziasmat, potrivit Daily Mail.

El vrea să o ia de nevastă pe Andrea și să o aducă în SUA. 'I-am păstrat numărul și sper că o s-o văd cât de curând”, a declarat el.

Totodată, el mai arată că de când a participat la festival, mama lui nu i-a mai vorbit, însă acest lucru nu pare să-l supere.

CITEȘTE ȘI: EXCLUSIV/ New entry în familia Lucescu! Răzvan va deveni de două ori bunic, iar Il Luce va fi de două ori străbunic

FOTO: CAPTURĂ VIDEO