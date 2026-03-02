Manager de top și fost senator cecen

Inițial, Umar Djabrailov a fost transportat la spital în stare critică, sub identitate necunoscută, fiind recunoscut abia ulterior de către agenții săi de pază. Conform unei surse oficiale TASS din poliție, primele indicii exclud ipoteza unei crime: „Nu există o componentă criminală în moartea lui Djabrailov”. Autoritățile au demarat o anchetă pentru a stabili motivele care l-au împins pe fostul senator la acest gest extrem.

Umar Djabrailov s-a născut la Groznîi, pe 28 iunie 1958. În 1997, acesta a devenit top-manager al grupului de companii „Plaza”, care administra mai multe centre comerciale importante din Rusia — printre care „Ohotnîi Riad” și „Smolenski Passaj” — precum și complexul rezidențial „Kunțevo”, hotelul „Rossia” și alte active imobiliare.

Între anii 2004 și 2009, a fost senator din partea guvernului Ceceniei. În anul 2000, a participat la alegerile prezidențiale din Rusia, reprezentând grupul de inițiativă „Puterea Rațiunii” (Sila Razuma), clasându-se pe ultimul loc (locul 11). Din 2009 până în 2013, Djabrailov a ocupat funcția de consilier al asistentului președintelui, Serghei Prihodko.

Un ex-viceministru rus a fost găsit mort la vârsta de 50 de ani

Recent, Aleksei Skliar (50 de ani), viceministru al muncii și protecției sociale în Rusia între 2018 și 2022, a fost găsit mort în casa sa din satul Popovka, în regiunea Moscova, relatează publicațiile Meduza și Life.

Potrivit celor două publicații, polițiștii au găsit trupul neînsuflețit al fostului viceministru în pragul casei, cu o pușcă de vânătoare alături.

Cazul Skliar continuă seria „sinuciderilor” în rândul oficialilor ruși de rang înalt, notează Life, o publicație care reflectă pe alocuri propaganda Kremlinului. De fapt, presa de propagandă a Kremlinului insistă pe pista sinuciderii și încearcă să o impună cu fel și fel de „dovezi”.

Canalul de Telegram Baza, TASS și alte surse de „informare” a rușilor susțin că fostul viceministru a lăsat un bilet de adio în care dă vina pe soția sa, Alina, „pentru tot”. Soția sa a evitat să vorbească cu presa, spunând doar că se află în „doliu” și într-o „stare de şoc emoţional sever”.





