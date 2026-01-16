Potrivit celor două publicații, polițiștii au găsit trupul neînsuflețit al fostului viceministru în pragul casei, cu o pușcă de vânătoare alături.

Cazul Skliar continuă seria „sinuciderilor” în rândul oficialilor ruși de rang înalt, notează Life, o publicație care reflectă pe alocuri propaganda Kremlinului.

De fapt, presa de propagandă a Kremlinului insistă pe pista sinuciderii și încearcă să o impună cu fel și fel de „dovezi”. Canalul de Telegram Baza, TASS și alte surse de „informare” a rușilor susțin că fostul viceministru a lăsat un bilet de adio în care dă vina pe soția sa, Alina, „pentru tot”.

Soția sa a evitat să vorbească cu presa, spunând doar că se află în „doliu” și într-o „stare de şoc emoţional sever”.

Propaganda Kremlinului se concentrează să scoată în evidență „problemele” din cuplu

Propaganda Kremlinului portretizează o familie măcinată de scandaluri, descriindu-l pe Aleksei Skliar un bărbat eșuat pe plan profesional și financiar, alcoolic, gelos și violent cu cea de-a doua sa soție, o fostă colegă de muncă cu 17 ani mai tânără decât el.

Unele publicații relatează despre scandaluri frecvente între cei doi soți, cu accese de violență din partea fostului viceministru și nopți petrecute la Moscova de ultima sa soție după astfel de episoade. Aleksei Skliar s-ar fi sinucis după ce soția sa a luat copilul, a plecat la părinții ei din sudul Rusiei și nu a mai vrut să se întoarcă în căminul conjugal.

În plus, Alina Skliar este prezentantă ca singura moștenitoare a companiei de IT dezvoltate de soțul ei după ce și-a dat demisia din Ministerul Muncii, la câteva luni după lansarea invaziei la scară largă din Ucraina. Ar fi vorba de o companie de IT care oferă soluții de software „unice” pe piața rusă.

Înainte de a se căsători cu fosta sa colegă de muncă, pe care ar fi promovat-o după începerea relației, Aleksei Skliar ar fi trecut printr-un proces de divorț complicat, care ar fi necesitat împărțirea multor bunuri cu prima sa soție și cei doi copii adulți pe care îi aveau împreună.

Aleksei Skliar a deținut funcţia de viceministru al muncii şi protecţiei sociale între 2018 şi 2022, fiind responsabil în special de supervizarea sistemelor digitale şi a serviciile guvernamentale online. El a părăsit funcţia în iulie 2022, după ce a solicitat oficial demisia.

O listă tot mai lungă de oficiali, generali, oligarhi și jurnaliști care s-ar fi sinucis

Decesul său se adaugă unei liste extrem de lungi de oficiali ruși de rang înalt care au murit în circumstanţe neclare sau violente de la preluarea puterii de către Vladimir Putin, acum 26 de ani, dar mai ales începând cu pandemia de COVID-19 și lansarea invaziei pe scară largă împotriva Ucrainei, la 24 februarie 2022.

Doar de la lansarea invaziei, peste 20 de oficiali de rang înalt, printre care miniştri și generali, au murit în incidente care variază de la căderi suspecte de la fereastră la otrăviri şi împuşcare, alimentând speculaţiile despre lupte interne pentru putere, anchete de corupţie şi paranoia crescândă în rândul elitei ruse, în timp ce regimul și presa aservită le prezintă ca „sinucideri”. Această listă este completată mai ales cu oligarhi și jurnaliști.

Cel mai răsunător caz de oficial de înalt care s-ar fi sinucis este cel al fostului ministru al transporturilor Roman Starovoit, care a fost găsit mort în maşina sa, în suburbia Moscovei, cu o rană de glonţ, la doar câteva ore după ce fusese demis din funcţie de Vladimir Putin. Totuși, există suspiciuni că Starovoit ar fi dispărut și s-ar fi sinucis cu câteva zile înainte de a fi demis de liderul de la Kremlin.

Un alt caz amplu mediatizat este cel al generalului-maior Vladimir Makarov, fostul șef adjunct al Departamentului pentru combaterea extremismului din cadrul Ministerului rus de Interne. La fel ca Starovoit, ofițerul de poliție s-ar fi sinucis după ce Vladimir Putin a dat ordin ca să fie demis.

Decesele misterioase legate de Rusia au trecut granițele

Alte trei decese misterioase legate de Rusia s-au petrecut zilele trecute în Franța și Cipru. Evgheni Safronov, un jurnalist rus în vârstă de 38 de ani, a fost găsit mort pe strada Roseraie din orașul francez Meudon, situat în apropiere de Paris. Înainte de presupusa sinucidere, el ar fi trimis un bilet de adio în care afirmă că este victima unui atac cibernetic de amploare și susține că „nu a fost recrutat” și „nu a lucrat niciodată pentru interesele Rusiei”.

În Cipru, Vladislav Baumgertner, fostul director general al companiei ruse Uralkali, unul dintre cei mai mari producători de potasiu din lume, a fost găsit mort, miercuri, la o săptămână de la dispariția sa misterioasă, petrecută cu o zi înainte de moartea suspectă a unui diplomat rus în ambasada țării sale din Nicosia. În ceea ce privește cazul diplomatului, Ministerul rus de Externe a evocat o sinucidere și a refuzat accesul poliției cipriote.

