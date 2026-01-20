Riscuri de detenție arbitrară

Este o pedeapsă semnificativă, mai ales pentru o acuzație care, în alte circumstanțe și țări, ar putea fi tratată diferit, în funcție de tipul de armă și intenție. Acest caz servește drept o reamintire dură a avertismentelor constante emise de Departamentul de Stat al SUA către cetățenii săi de a nu călători în Rusia, având în vedere riscurile de detenție arbitrară, lipsa unui proces echitabil și dificultățile de asistență consulară.

Bărbatul, identificat ca Charles Wayne Zimmerman, și-a recunoscut vinovăția, dar a declarat în fața instanței că păstra arma pe iaht în scop de autoapărare și că nu era la curent cu legislația rusă, potrivit comunicatului serviciului judiciar rus.

Un periplu care s-a încheiat după gratii

O închisoare din Rusia devine astfel o destinație a periplului pe care Zimmerman l-a început în iulie 2024. Atunci a părăsit statul american Carolina de Nord cu destinația Portugalia, a navigat apoi prin Marea Mediterană și Marea Neagră pentru a ajunge în iunie 2025 în portul Soci din sudul Rusiei.

În fața instanței, bărbatul a povestit că a întâlnit o femeie din Kazan pe internet și a „decis să navigheze pentru a o întâlni pe iahtul său”.

„Când a plecat, nu s-a deranjat să studieze legile Federației Ruse și a crezut că armele păstrate pe iahtul său pentru autoapărare ar trebui pur și simplu să rămână mereu la bord!”, conform sursei citate.

Americanul a fost condamnat la cinci ani de închisoare după ce a fost declarat vinovat de o instanță din Soci, în regiunea Krasnodar.

Serviciul judiciar rus a dat publicității o înregistrare video care arată o pușcă și cartușe Remington confiscate de pe iaht, unde Zimmerman apare așezat cu o sticlă de apă în mână. Reuters precizează că nu a putut lua legătura cu Zimmerman pentru comentarii.

