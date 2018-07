Pe unul dintre ei l-am gasit la Cluj-Napoca. Trevor Lothrop trăieşte de patru ani în ţara noastră şi se declară îndrăgostit de Transilvania. În plus, fotbalul american jucat alături de echipa Cluj Crusaders îl face să se simta aproape de tara natala.

Trevor a ajuns prima oară în România in 2008. Atunci a stat 10 luni în țara noastră si a facut voluntariat. Pana la urma a decis sa se mute definitiv in Romania.

„De când am ajuns la Cluj mi-am dat seama că este un oraș frumos. Transilvania este minunată și am știut că vreau să mă întorc. Nu mă așteptam să trăiesc aici, dar știam că vreau să mă întorc în Transilvania. Iubesc oamenii de aici și mi-am făcut niște prietenii puternice pe care le voi avea toată viața, indiferent că sunt aici sau în America”, spune Trevor Loțrop.

Americanul locuiește la Cluj-Napoca împreună cu câinele său, Fonzie si conduce una dintre cele mai de succes publicații de reportaje din România. Îi place să alerge în jurul orașului, desi il cam incurca masinile parcate pe trotuare si iubeste mancarea romaneasca, in special micii, carora nu le poate rezista. In schimb, nu se poate obisnui deloc cu tuica.

„Mâncarea este uimitoare. Aceasta este una dintre marile diferențe între America și România. Aici ai mâncare naturală. Legumele au gust de legume! Știu că unele lucruri s-au schimbat recent, dar calitatea mâncării din România este foarte bună și sper ca asta să nu se schimbe niciodată!”, adaugă Trevor Loțrop.

Trevor este pasionat de sport, iar la Cluj-Napoca a fost recrutat de echipa Cluj Crusaders, campioana României la fotbal american.

„Acei băieți sunt grozavi. Când m-am mutat aici nu cunoșteam foarte mulți oameni de vârsta mea. Am venit singur aici împreună cu câinele meu. Nu vorbeam deloc română, iar unul dintre colegii de la Crusaders m-a găsit jucând un meci de fotbal. M-a întrebat dacă știu să joc și fotbal american, am spus că da și am mers la echipă. Este o experiență grozavă!”, spune Trevor.

Acesta nu a mai fost in Statele Unite de câ?iva ani, însă asta nu l-a impiedicat insa sa sarbatoreasca ieri ziua Americii.

Sursa video: TVR