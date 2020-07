Știri Externe Cercetătorii au calculat relația între vârsta unui câine și cea a unui om. Formula un an de câine = 7 de om nu este corectă De Mihai Niculescu, . Ultimul update Joi, 02 iulie 2020, 22:12

Un an de câine nu este egal cu șapte ani la om, au stabilit cercetătorii americani, într-un studiu. Un cățel de un an ar avea, în realitate, 30 de ani „umani” dar progresia nu continuă în același ritm, potrivit The Guardian.