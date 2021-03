„Nu putem spune dacă pandemia care a început în martie anul trecut ne-a schimbat în bine sau în rău. Pentru unii a însemnat dor de casă, pentru alții, început de drum. Să ai o pasiune în timpul liceului e, poate, cea mai frumoasă experiență de adolescent”, au scris Carla și Teo pentru Școala 9:

„Pandemia, pentru noi, a fost ca o zguduire. Trebuia să plecăm la Milano pentru o dezbatere pe probleme europene. Trebuia să mergem în Franța la un congres de matematică. Trebuia să organizăm un festival în orașul nostru. Ultimul concurs de debate a fost pe 8 martie, cu câteva zile înainte de a se închide școala. Ultima repetiție la teatru a fost în februarie 2020. Trebuia să fie altfel.

Acum suntem a 11-a la final. La anul avem Bac, apoi mergem la facultate. Am stat un an acasă, fiind nevoiți să ne inhibăm pasiunile. Am fost puțin pierduți. E greu să fii clasa a noua și deodată să te trezești la final de liceu, cu planuri neterminate.”

Departe de teatru, departe de sine

Teodora este pasionată de teatru și s-a simțit pierdută fără pasiunea ei. „Fast forward: sunt în trupa de teatru, joc la București, câteva ferestre mi se deschid, am câteva monologuri în fața a 300 de oameni și nimic nu mă poate opri. Mă hotărăsc să dau la UNATC. Mama mă ceartă dimineață, când îi spun, și știu că urma să facă așa, dar nu-mi pot abține tot entuziasmul care vine, logic, de la teatru. Toată familia, toți colegii, toți prietenii știu că eu vreau la actorie, dar faptul că n-a trecut nici măcar un semestru din a 10-a îi mai calmează. Abia aștept să treacă timpul, să mă mut la București, să îmi urmez visul, orice ar fi. Aș face orice pentru pasiunea mea.

Sunt clasa a 11-a. Până acum două săptămâni, nu am mai jucat teatru de vreo patru-cinci luni. Nu am mai fost pe o scenă, în fața unui public de un an și două luni. Mă doare.

Mai fac două-trei repetiții pe Zoom, dar nu foarte serios, și sincer parcă nici n-am chef. Știu că se va termina pandemia, cel puțin sper. Vine vara, iar eu sunt acceptată într-un program de studiu al ultimilor doi ani de liceu în UK.

Când am început să scriu aici, am stat vreo cinci minute să mă gândesc la cum vedeam lumea și cum mă vedeam pe mine. Cât de diferit stau lucrurile acum… Plâng puțin, căci doare iar. Nu știu dacă m-am pierdut sau m-am schimbat. Vreau să cred că nu m-am schimbat.”

Cătălina s-a apucat de dezbateri după un meci. „Când vezi tineri cam de vârsta ta care vorbesc atât de hotărât și cu atât de multă pasiune, este aproape imposibil să nu-ți dorești să ajungi ca ei. Sunt foarte multe motive pentru care iubesc dezbaterile.

În general, prietenii și mai ales familia nu înțeleg de ce sacrific atât de multe pentru debate, dar cred că nimeni nu vede cu adevărat cât de implicată emoțional sunt. Fără să exagerez, faptul că am făcut doi ani de dezbateri în liceu mi-a schimbat cursul vieții.”

Experiența ultimului an fără școală și hobby-uri, în Școala 9.

Citeşte şi:

Fără COVID-19, dar cu teamă. Cum este viața în insulele Italiei ferite de pandemie. „Când vine un feribot, oamenii se adună pentru a-i examina pe cei care debarcă”

Bilanțul COVID: aproape 5.000 de cazuri noi și o creștere a pacienților aflați la ATI. O tânără de 18 ani, printre pacienții decedați din cauza virusului

Crimele din Onești au pornit după 17 ani de procese și confiscarea în justiție a apartamentului de către o firmă, pentru o datorie de 15.000 de euro

PARTENERI - GSP.RO „Am rămas marcată ce îi plăcea..” O fostă amantă a lui Cristiano Ronaldo, dezvăluiri fără perdea: „Mi-am îndeplinit o fantezie cu el”

Playtech.ro BREAKING: S-a aflat cauza morții bărbatului din Gorj care s-a vaccinat. Ce au descoperit medicii, de fapt

Observatornews.ro Profesoară din Oradea, moarte fulgerătoare la trei zile după rapel. Femeia a sfârşit din cauza unei intoxicații cu o "substanță necunoscută"

HOROSCOP Horoscop 13 martie 2021. Balanțele au ocazia să lase în urmă muntele de griji și alte emoții negative

Știrileprotv.ro O femeie din Suceava și-a făcut bagajele și a plecat brusc de acasă, lăsându-și singuri cei 6 copii. Motivul este incredibil

Telekomsport ALERTĂ! Prezentatorul TV care miercuri a fost dat afară după ce a criticat o femeie importantă

PUBLICITATE Descoperă Viorica. Află ce poate face acest produs cosmetic pentru tine (Publicitate)