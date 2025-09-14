Conflict urbanistic

Situația din apropierea Școlii Generale numărul 19 și a Aleii Sânzienelor este un exemplu clasic de conflict urbanistic ce apare frecvent în orașele mari, unde presiunea dezvoltării imobiliare se lovește de dorința locuitorilor de a-și păstra calitatea vieții.



Nemulțumirea locuitorilor este, de regulă, justificată de o serie de preocupări legitime, printre care: supraglomerare și trafic, siguranța elevilor, zgomot și poluare, pierderea spațiilor verzi și modificarea peisajului urban.

Deși unii ar putea argumenta că dezvoltarea crește valoarea zonei, mulți proprietari de case sau apartamente existente se tem că o densitate prea mare și problemele asociate (trafic, zgomot) pot, dimpotrivă, să scadă atractivitatea și valoarea proprietăților lor.

Consilierii locali au convocat sâmbătă o adunare cetățenească, potrivit articolului 248 din OUG 57/2019. Dacă se strâng 50%+1 semnături, voința cetățenilor trebuie supusă votului în ședința Consiliului Local Brașov, iar primarul este obligat să includă proiectul de hotărâre pe ordinea de zi.

Dacă solicitarea nu va intra pe ordinea de zi, semnăturile adunate vor fi folosite pentru a bloca aprobarea PUZ-ului în forma actuală.

Cetățenii nu vor blocuri de 10 etaje

Oprirea totală a proiectului este obiectivul comunității afectate. El reflectă dorința de a păstra status quo-ul și de a evita complet toate problemele potențiale, asociate cu o nouă dezvoltare (trafic, aglomerație, presiune pe infrastructură, impact asupra școlii, pierderea calității vieții). Pentru locuitori, cea mai bună soluție este ca proiectul să nu se realizeze deloc.

Dacă acest lucru nu va fi posibil, oamenii cer limitarea înălțimii blocurilor la 4 etaje, un compromis rezonabil care ar putea atenua semnificativ impactul negativ al proiectului, păstrând în același timp o dezvoltare armonioasă.

Terenul pe care ar urma să fie ridicate blocurile a fost cumpărat de omul de afaceri Vladimir Tonu, apropiat al lui Ilan Șor, prin compania Exfactor Grup Construct SRL. Șor este politician din Republica Moldova. A fugit din țară și se ascunde în Rusia după ce a fost condamnat penal pentru acte de corupție.

