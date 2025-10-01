Posibile riscuri pentru orbită

Asteroidul, cunoscut sub numele de 2024 YR4, ar putea produce resturi „de până la 1.000 de ori peste nivelurile normale în doar câteva zile, amenințând astronauții și navele spațiale” aflate pe orbita joasă a Pământului, conform cercetătorilor.

Una dintre soluțiile propuse este distrugerea asteroidului cu o explozie nucleară. Totuși, utilizarea unei explozii nucleare în spațiu nu a fost testată până acum și implică riscuri semnificative.

Diverse caracteristici cheie ale asteroidului 2024 YR4 nu sunt cunoscute, inclusiv masa sa, care ar fi esențială pentru a descoperi cum să-l „perturbe” în mod corespunzător fără a crea mai multe probleme.

„Dacă explozia nu este suficientă, oricum vei crea un câmp de resturi”, a declarat Julie Brisset, directoarea interimară a Institutului Spațial din Florida, care nu a fost implicată în lucrare.

Detectarea asteroidului și probabilitatea impactului

Asteroidul 2024 YR4 a fost descoperit în decembrie de către stația Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System din Chile.

NASA estimează că are un diametru de până la 67 de metri, suficient pentru a fi considerat un „distrugător de orașe”, capabil să provoace daune severe unei regiuni de pe Pământ. Inițial, s-a crezut că există o probabilitate de 3% ca asteroidul să lovească Pământul, dar acest scenariu a fost exclus ulterior.

Cu toate acestea, există acum o probabilitate de 4,3% ca asteroidul să lovească Luna. Pentru a preveni un astfel de impact, autorii studiului sugerează lansarea unei misiuni de recunoaștere pentru a estima masa asteroidului.

Ulterior, s-ar putea construi și lansa un dispozitiv exploziv pentru a-l distruge sau, alternativ, pentru a-l devia de pe traiectoria sa.

Experiența NASA cu devierea asteroizilor

NASA are deja experiență în devierea asteroizilor. În 2022, sonda DART a fost direcționată intenționat către un mic asteroid numit Dimorphos, pentru a-i modifica traiectoria.

În urma impactului, orbita asteroidului a fost redusă cu 33 de minute, conform datelor NASA. Totuși, pentru a repeta o astfel de manevră cu 2024 YR4, este esențial să se cunoască masa acestuia, a subliniat Brisset.

Planuri de studiu

Într-un răspuns pentru NBC News, Kelly Fast, ofițer interimar pentru apărarea planetară al NASA, a declarat că nu există planuri de a devia sau interveni asupra asteroidului.

Totuși, ea a precizat că există planuri de a-l studia la începutul anului viitor folosind Telescopul Spațial James Webb. Orice descoperire ar putea oferi o înțelegere mai bună a traiectoriei sale orbitale.

„Dacă va fi observat, datele suplimentare ar putea îmbunătăți cunoștințele noastre despre locul în care se va afla asteroidul în decembrie 2032”, a spus Fast, „și ar putea reduce probabilitatea de impact la 0%”.

