Avionul, un Beach B-200 Super King, s-a învârtit ore în șir în jurul aeroportului, pentru a consuma combustibilul, înainte de a efectua o aterizare de urgență „ca la carte”.

Momentul aterizării a fost surprins într-o filmare. În imagini, se vede cum avionul se apropie de pistă fără ca trenul de aterizare să fie activat, înainte de a ateriza și de a derapa ușor până când se oprește. În acel moment, oamenii adunați pe aeroport au început să aplaude și să strige de bucurie.

Autoritățile l-au lăudat pe pilot, în vârstă de 53 de ani, pentru că a reușit aterizarea fără ca cineva să fie rănit.

A pilot has made a successful emergency landing at Newcastle Airport after reporting a landing gear failure.



The plane had been circling for almost four hours in an effort to burn off excess fuel and reduce the aircraft's weight. #9News



READ MORE: https://t.co/nFSSpvGPFs pic.twitter.com/hT0pl0Y3bt