De Andreea Radu,

Motivul pentru care cabina pasagerilor s-a umplut de fum este, deocamdată, necunoscut, potrivit euronews.com.

Martorii au povestit că pasagerii au fost scoși din avion pe toboganul de evacuare al aeronavei.

Unul dintre pasageri a filmat momentul în care cabina se umple de fum și a povestit că oamenii au intrat în panică.

„Tocmai am fost evacuată dintr-un zbor la Valencia, după ce avionul s-a umplut cu fum. Nu am primit nici apă, nici primul ajutor. Oamenii plâng. Nu este aici nici un reprezentant al BA (British Airways). Ajutor”, a postat pe Twitter Zannah Marchand.

BA422 landed in VLC with smoke on the cabin and passengers leaving through evacuation ramp. @britishairways what is happenning? No info to passengers pic.twitter.com/FPcZbaC15d