Aeronava plecase de la Honolulu către insula Maui, dar a căzut în ​​apă la scurt timp după decolare, la doar 3 km de Aeroportul Kalaeloa.

Cei doi piloţi au fost salvaţi de către Paza de Coastă americană, precizează FAA, fără să dea informaţii despre starea sănătăţii acestora.

A 737-200 cargo aircraft operated for Transair by Rhoades Aviation made an emergency landing in the water near Honolulu after reportedly suffering engine trouble. The FAA reports that both crew members have been rescued. ADS-B data is available at https://t.co/lsdJ4WlkHy pic.twitter.com/8D71tEQ3wy — Flightradar24 (@flightradar24) July 2, 2021

Jurnalistul ABC News, Alex Stone, a notat că un pilot este rănit grav, fiind internat la terapie intensivă, în timp ce celălalt pilot a fost adus la țărm de o barcă de salvare a pazei de coastă.

Site-ul de monitorizare a zborurilor Flightradar24 a scris că este un avion de marfă 737-200 operat pentru transportatorul Transair din 2014.

Zborul Transair 810 a părăsit Honolulu spre Kahului la ora locală 1.33 și a căzut în apă după doar câteva minute în aer.

Transair activează în industria aeronatutică din 1982 și este unul dintre cei mai mari operatori de transport aerian din Hawaii. Are o flotă de cinci Boeing 737, a spus acesta.

Foto: Flighradar24

