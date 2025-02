„Nu cred că a fost ceva care să nu-mi placă în vacanța asta! Dintre Zanzibar, Thailanda și Malaezia, pot să zic că ultima mi-a plăcut cel mai mult.

În Zanzibar, de exemplu, dacă ieși din resort, este foarte urât. În Thailanda, în schimb, se duc oamenii cu mai multe fițe. Aici nu erau fițe, a fost mai pe relaxare așa tot.

Eu m-am simțit foarte bine, am făcut sport, am înotat zilnic mult, am citit. Mi-ar fi plăcut să stau două săptămâni, dar nu am avut cum. Nu pot să plec mai mult de zece zile, am stat doar șapte zile acolo.

Am făcut și excursii, dar scurte, pentru că nu prea aveai unde să te duci să vezi mare lucru. M-au distrat maimuțele, sunt ca pisicile la noi, așa de multe erau. Ne opream și le dădeam de mâncare”, a declarat Ioana Ginghină, pentru Click!

Actrița și soțul ei s-au delectat cu homar, o delicatesă pentru care au plătit nu mai puțin de 400 de euro la restaurant.

„Mâncarea acolo e ca-n Thailanda, nu era nici o diferență. Doar în vacanțe îmi permit să mănânc homar, că aici nu-mi vine să dau atâția bani.

Dar, acolo, când știi că-s banii de vacanță, chiar dacă dai 300-400 de euro la o masă, parcă nu te ustură la buzunare. Aici, dacă ar fi să dai 2000 de lei pe o chestie de asta, pe mine una mă ia inima! Acolo, fiind în vacanță, parcă nu ți se pare mult!

În Malaezia, era puțin mai ieftină mâncarea decât în Thailanda, dar homarul e scump peste tot! Acum, mie mi-a plăcut așa de mult că aș zice că vreau să mai merg încă o dată acolo. Dar, în principiu, noi nu ne mai ducem a doua oară în același loc, vrem să vedem cât mai multe. La anul, poate ajungem în Filipine”, a mai spus actrița, pentru Click!

