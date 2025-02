Rămășițele avionului au fost localizate la aproximativ 55 de kilometri de orașul Nome, după ce aparatul de zbor a dispărut în Alaska, nord-vestul Statelor Unite.

„Trei persoane au fost găsite înăuntru și sunt moarte”, a anunțat Garda de Coastă pe rețeaua socială X.

UPDATE: U.S. Coast Guard says no survivors in Alaska plane crash, 10 killed – ADN https://t.co/eQ8YbntZJh

