Potrivit informațiilor inițiale, persoana a fost parțial aspirată de unul dintre motoarele aeronavei, ceea ce a provocat un incendiu ce a fost stins rapid de pompieri. În avionul Airbus A321 se aflau 231 de persoane, dintre care 224 de pasageri și șapte membri ai echipajului. O singură persoană a fost rănită ușor în urma incidentului, conform autorităților.

Înregistrările audio ale controlorilor de trafic aerian, publicate de ATC.com, surprind momentele critice. „Către Turn, aici Frontier 4345, ne oprim pe pistă. Uh, tocmai am lovit pe cineva… avem un incendiu la motor”, a raportat pilotul. Ulterior, el a adăugat: „Avem fum în aeronavă, vom evacua pasagerii pe pistă”.

Pasagerii au fost evacuați de urgență folosind toboganele de siguranță și transportați la terminale cu ajutorul echipelor de urgență. Departamentul de Pompieri din Denver a intervenit rapid pentru a stinge incendiul, conform aceleiași surse, abc7.

Compania aeriană a emis o declarație oficială în care a confirmat tragicul eveniment și a exprimat regrete profunde: „În această seară, în timpul decolării de pe Aeroportul Internațional Denver către Aeroportul Internațional Los Angeles, aeronava a lovit un pieton aflat pe pistă. S-a raportat prezența fumului în cabină, iar piloții au oprit decolarea.

Pasagerii au fost evacuați în siguranță folosind toboganele, ca măsură de precauție. Investigăm acest incident și colaborăm cu autoritățile aeroportuare și de siguranță pentru a afla mai multe informații”.

Surse apropiate anchetei au declarat pentru abc7 că autoritățile verifică împrejurimile gardului perimetral estic al aeroportului pentru eventuale breșe de securitate. De asemenea, s-a confirmat că persoana lovită nu era implicată în lucrările de întreținere care aveau loc pe o pistă paralelă.

Poliția din Denver asistă la investigația în desfășurare, dar nu a oferit detalii suplimentare. Administrația Națională pentru Siguranța Transporturilor (NTSB) a fost notificată despre incident pentru a sprijini ancheta în desfășurare.

