Pilotul avea doar 30 de ani

Maiorul Oleksandr Borovyk, pilot al Brigăzii 39 Aviație Tactică, a murit, după ce avionul său s-a prăbușit în timp ce executa o misiune de luptă în direcția Zaporojie. El avea doar 30 de ani.

„Suntem triști să anunțăm că, pe 11 septembrie 2025, în jurul orei 13:30, în zona Zaporijie, în timpul îndeplinirii unei misiuni de luptă la bordul unui avion Su-27, a decedat camaradul nostru, pilot din Brigada 39 de aviație tactică, maiorul Borovik Oleksandr Mykolaiovych, născut pe 19 aprilie 1995”, a transmis Brigada 39 Aviație Tactică, pe pagina sa de Facebook.

Cauzele și circumstanțele prăbușirii avionului sunt în curs de clarificare.

Avioanele Su-27 ucrainene pot lansa și rachetele „momeală” americane ADM-160

Avioanele Su-27 ucrainene sunt folosite activ în luptă și au fost modernizate pentru a purta rachete occidentale, inclusiv rachete de tip „momeală” ADM-160 MALD și alte tipuri de armament aer-aer și de precizie.

Imaginile publicate de Forțele Aeriene ale Ucrainei, în luna august, au arătat sistemele de inducere în eroare ADM-160 MALD, montate sub aripile Su-27.

Potrivit presei ucrainene de specialitate, piloții ucraineni sunt acum capabili să lanseze MALD-uri în coordonare cu alte sisteme de atac, inclusiv cu rachete de croazieră Storm Shadow și SCALP, precum și cu rachetele antiradiolocație AGM-88 HARM.

Recomandări Putin transmite un mesaj clar lui Trump, Europei și Ucrainei: războiul se va încheia doar în condițiile dictate de el

ADM-160 MALD, dezvoltată de Raytheon, este concepută pentru a imita amprenta radar a unei aeronave sau rachete, păcălind sistemele de apărare antiaeriană inamice să angajeze „momeala” în loc de ținta reală. Acest lucru ajută la deconspirarea pozițiilor radarelor și lansatoarelor inamice în timp ce se asigură protejarea aeronave/rachetei proprii.

Navă a Rusiei, de 60 de milioane de dolari, lovită în plin de o dronă ucraineană

Serviciile secrete militare ucrainene au atacat miercuri, 10 septembrie, o navă de recunoaștere a Flotei Ruse din Marea Neagră, în valoare de 60 de milioane de dolari.

S-a folosit o dronă de atac pentru a viza nava de război rusă MPSV07 din Flota de la Marea Neagră, în timp ce aceasta efectua o operațiune de recunoaștere în apropierea portului rusesc Novorossik. Ea a fost pusă în funcțiune în 2015, iar Rusia are doar patru astfel de nave în serviciu.

MPSV07 este dotată cu echipamente de comunicații, control și detectare radioelectronice care au fost parțial distruse în atac, potrivit GUR, care a precizat că nava va avea nevoie de reparații care o vor face nefuncțională ceva timp.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE