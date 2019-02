Avionul cu două motoare a luat foc în zbor și s-a prăbușit peste o casă dintr-o suburbie a Los Angelesului.

Pilotul avionului Cessna 414A și patru persoane, doi bărbați și două femei, din locuința peste care s-a prăbușit și-au pierdut viața și alte două persoane au fost transportate la spital cu arsuri, au anunțat pompierii californieni.

A plane crashed in my neighborhood MInutes who #yorbalinda #planecrash #abcnews #cnnnews #news pic.twitter.com/ApabRhrWfB

— Joshua Nelson (@JoshuaRNelson) February 3, 2019