Acțiunile companiilor românești scad după ce PSD a declanșat o criză politică, retrăgând sprijinul premierului Ilie Bolojan, în vreme ce piețele financiare internaționale sunt pe verde ca urmare optimismului privind un acord între SUA și Iran.

Unele dintre cele mai mari scăderi le consemnează exact companiile de stat, acestea fiind una dintre cauzele discordiei între PNL și PSD.

Furnizorul și distribuitorul de energie Electrica era pe minus cu 3,08% la ora scrierii acestei știri, producătorul de energie Hidroelectrica era pe roșu cu 2,86%, Nuclearelectrica scădea cu 2,23%, în vreme ce Romgaz era pe minus cu 1,95%.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a anunțat planuri pentru listarea unor companii de stat pe bursă, în acest an urmând să ajungă în ringul bursier CEC Bank, cea mai mare bancă dintre cele trei de stat, plus pachete suplimentare de acțiuni din Hidroelectrica și Romgaz.

În schimb, PSD s-a opus imediat, anunțând o lege care să blocheze privatizările.

Cresc dobânzile statului

Concomitent, dobânzile la titlurile de stat româneşti pe 10 ani au urcat peste 7,2%. Spre comparație, acestea erau de 6,31% în data de 27 februarie.

Analiştii de la Erste, citați de Ziarul Financiar, avertizează că situaţia riscă să se deterioreze: „Instabilitatea politică va menţine probabil presiunea asupra randamentelor pe termen lung. România are deja cele mai ridicate costuri de împrumut din regiune”.

Cursul rămâne stabil

În fine, cursul euro s-a menținut relativ stabil în raport cu euro, moneda europeană fiind de 5,0988 lei marți la cursul oficial al Băncii Naționale a României (BNR), după ce luni a fost 5,0989 lei.

În data de 16 aprilie, acesta era de 5,0918 lei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE