I-au dezactivat contul de 5 ori

Mark S. Zuckerberg spune că i-a fost dezactivat contul de cinci ori în ultimii opt ani, iar acest lucru l-a costat mii de dolari, pierderi de afaceri.

Plângerea avocatului specializat în faliment din Indiana susține că practică avocatura de 38 de ani – încă de când Mark E. Zuckerberg, acum unul dintre cei mai bogați oameni din lume, era copil mic.

Meta a declarat că a reactivat contul avocatului și că ia măsuri pentru a preveni repetarea greșelii.

„Nu e amuzant", a declarat Zuckerberg pentru WTHR-TV din Indianapolis, Indiana. „Nu când ei îmi iau banii."

Procesul, intentat la Curtea Superioară din Marion, susţine că Meta, compania mamă a Facebook, a încălcat contractul, deoarece el a plătit 11.000 de dolari pentru reclame care au fost eliminate în mod nejustificat.

„Este ca şi cum ai cumpăra un panou publicitar pe marginea autostrăzii, ai plăti oamenii pentru panou, iar apoi ei vin şi acoperă panoul cu o pătură uriaşă şi nu beneficiezi de ceea ce ai plătit”, a declarat el pentru WTHR.

Nu şi-a folosit „numele autentic”

E-mailurile cu Facebook pe care Zuckerberg le-a împărtăşit cu mass-media locală indică faptul că compania l-a acuzat că nu şi-a folosit „numele autentic”.

El a declarat că a trimis o copie a actului său de identitate cu fotografie, a cardurilor sale de credit şi mai multe imagini cu faţa sa pentru a-şi dovedi identitatea.

„Eu sunt Mark Steven. Iar el este Mark Elliot”, a declarat Zuckerberg pentru WTHR.

Contul său a fost închis în luna mai şi a fost restabilit abia după ce a fost intentat procesul.

Ce spune compania

Într-un comunicat, compania a declarat că „a reactivat contul lui Mark Zuckerberg, după ce a constatat că acesta fusese dezactivat din greşeală”. „Apreciem răbdarea continuă a domnului Zuckerberg în această chestiune şi depunem eforturi pentru a preveni repetarea unui astfel de incident în viitor.”

Zuckerberg, care este specializat în dreptul falimentului, a creat un site web pentru a urmări confuziile legate de numele său, inclusiv momentul în care a fost dat în judecată din greşeală de statul Washington pentru abuz.